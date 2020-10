Αθλητικά

Πολωνία: νοσοκομείο εκστρατείας για COVID-19 στο εθνικό στάδιο της Βαρσοβίας

Η Πολωνία σχεδιάζει να στήσει νοσοκομείο εκστρατείας για τους ασθενείς με COVID-19 στο εθνικό στάδιο της Βαρσοβίας, μετά την έξαρση των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα και την υπερφόρτωση του συστήματος υγείας, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Αριθμοί ρεκόρ νέων κρουσμάτων SARS-CoV-2 και θανάτων από COVID-19 καταγράφονται καθημερινά τις τελευταίες εβδομάδες στην Πολωνία, με τους γιατρούς να αναφέρουν ελλείψεις σε προσωπικό, νοσοκομειακές κλίνες και εξοπλισμό.

"Το Σάββατο ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή για την προετοιμασία του πρώτου νοσοκομείου εκστρατείας, το οποίο θα εγκατασταθεί στο εθνικό στάδιο", δήλωσε στον ραδιοσταθμό Zet ο Μίχαλ Ντβόρτζικ, ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το σχέδιο αυτό.

Το νοσοκομείο αυτό, το οποίο θα στηθεί στις αίθουσες συνεδριάσεων του σταδίου, θα διαθέτει 500 κλίνες για ασθενείς με COVID-19, ενώ θα υπάρχει η επιλογή για αύξηση του αριθμού των κλινών σε 1.000. Οι πρώτες κλίνες θα είναι διαθέσιμες ήδη από αυτήν την εβδομάδα.

Ο Ντβόρτζικ πρόσθεσε ότι κι άλλες περιοχές της Πολωνίας επεξεργάζονται το άνοιγμα νοσοκομείων εκστρατείας.

Η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να κλείσει τα κοιμητήρια και να απαγορεύσει τις μετακινήσεις των πολιτών στη χώρα πριν και μετά ή κατά τη διάρκεια της 1ης Νοεμβρίου, την ημέρα των Αγίων Πάντων, κατά την οποία εκατομμύρια Πολωνοί επισκέπτονται τους οικογενειακούς τους τάφους.

Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση ζήτησε από τους πολίτες να μένουν σπίτι και έδωσε εντολή στα γυμναστήρια και τις πισίνες να κλείσουν και στα εστιατόρια να μειώσουν τις ώρες λειτουργίας τους, όπως και στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα πανεπιστήμια να λειτουργούν εξ αποστάσεως.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι προσπαθεί να αποφύγει ένα καθολικό lockdown. Ωστόσο ειδικοί σημειώνουν ότι αυτό μπορεί να είναι αναπόφευκτο, αν η κατάσταση γίνει κρίσιμη.