Κοινωνία

Στον ανακριτή ο 14χρονος που συνελήφθη στο μαθητικό συλλαλητήριο

Ο 14χρονος μαθητής αναμένεται να περάσει αυτόφωρο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από τα δικαστήρια. Τι λέει η μητέρα του.

Την πόρτα του ανακριτή πέρασε το πρωί ο 14χρονος μαθητής που συνελήφθη κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο μαθητικό συλλαλητήριο της περασμένης Πέμπτης.

Ο μαθητής βρισκόταν ανάμεσα στους οκτώ συλληφθέντες για τα επεισόδια στο Σύνταγμα και αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Τη σύλληψη και κράτηση του μαθητή καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων Χαλανδρίου και ο δήμος Χαλανδρίου, που κάλεσε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

"Λίγες μέρες πριν είχε εκλεγεί στο 15μελές του σχολείου του και ψηφίστηκε από αυτό για τη θέση του γραμματέα. Αποτελεί ένα από τα ενεργά και μυαλωμένα παιδιά του σχολείου που ξεχωρίζει μέσα στη μικρή σχολική κοινότητα του γυμνασίου μας", τονίζει ο δήμος Χαλανδρίου.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 7ου Γυμνασίου Χαλανδρίου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για απαράδεκτη σύλληψη ενός μαθητή που δεν έκανε τίποτα μεμπτό απλά «βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή».

Μητέρα του 14χρόνου: βρέθηκε σε λάθος σημείο την λάθος ώρα

Για τη σύλληψη του 14χρονού ανήλικου γιου της μίλησε στον ρ/σ ΘΕΜΑ 104,6 η μητέρα του, Αργυρώ. Σημείωσε ότι επιτρέπεται, λόγω κορονοϊού, μόνο η τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιο της, ενώ απαγορεύεται η επίσκεψη του. Μόνο ο δικηγόρος της οικογένειας έχει συναντηθεί με τον ανήλικο Βαγγέλη. Όπως είπε η μητέρα του, ο ανήλικος κατηγορείται για συμμετοχή στα επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας στο Κέντρο της Αθήνας, απλώς διότι βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Υπογράμμισε, ότι στη τσάντα του δεν βρέθηκε τίποτα, ωστόσο λόγω αλλαγής του νόμου πλέον η συμμετοχή στα επεισόδια αντιμετωπίζεται ως κακούργημα. Ο 14χρονός θα περάσει σήμερα από τον ανακριτή.

Η μητέρα του μίλησε και για τη ψυχολογική κατάσταση του ανήλικου, όπως σημείωσε είναι ένα δυνατό παιδί που θέλησε απλώς να εκφράσει τα αιτήματα των συμμαθητών του αφού είναι μέλος του 15μελούς του σχολείου του. Όμως βρίσκεται στα κρατητήρια του ΓΑΔΑ μαζί με ανθρώπους που έχει τελέσει ποινικά αδικήματα, όπως σημείωσε η ίδια.

Για το αν είναι οργισμένη είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν την παίρνει», διότι είναι μια πολύτεκνη μάνα. Εκτιμάει και ελπίζει όμως το απόγευμα της Δευτέρας να αφεθεί ελεύθερος ο 14χρόνος και να βρεθεί στην αγκαλιά της μητέρας του.