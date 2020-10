Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “καμπανάκι” για τη Θεσσαλονίκη

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Τσιόδρας στην τακτική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα σε όλη τη χώρα εξετάστηκαν σήμερα στην τακτική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την πορεία της πανδημίας.

Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας στην εισήγησή του παρουσίασε τα στοιχεία με τους αριθμούς των κρουσμάτων και των νοσηλευομένων καθώς και με τα στατιστικά για την εικόνα μετάδοσης του ιού σε κάθε περιοχή.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, εκτός από την εκτίμηση για την εξέλιξη της πανδημίας στις περιοχές που ήδη βρίσκονται στη ζώνη αυξημένης επιτήρησης, διαπιστώθηκε ότι αρχίζουν και παρατηρούνται κάποιες αυξητικές τάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Γι΄αυτό το λόγο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα έχει τηλεδιάσκεψη με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα προκειμένου να συζητηθεί η εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, o Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, η Υφυπουργός αρμόδια για Θέματα Ψυχικής Υγείας Ζωή Ράπτη, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών Θανάσης Κοντογεώργης, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας και ο καθηγητής Επιστήμης των Δεδομένων, Κίμων Δρακόπουλος.