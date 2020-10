Παράξενα

Κλειδώθηκαν μέσα σε μπαρ για να αποφύγουν τον έλεγχο!

Ο ιδιοκτήτης παραβίαζε τα μέτρα, δεχόμενος πελάτες με ραντεβού. Κρυφτούλι με την Αστυνομία μέχρι τα ξημερώματα για τον ιδιοκτήτη, τις εργαζόμενες και τους πελάτες.

Ένα ευτράπελο περιστατικό κλήθηκαν να διαχειριστούν αστυνομικοί τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, οι αστυνομικοί του Α.Τ. Τούμπας είχαν πληροφορίες για ένα μπαρ της περιοχής τους που λειτουργεί παρανόμως μετά τις 00:30. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο μπαρ δέχεται πελάτες με τηλεφωνικό ραντεβού μετά την ώρα υποχρεωτικού κλεισίματος που προβλέπουν τα μέτρα για τον νέο κορωνοϊό.

Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου οι αστυνομικοί έστησαν καρτέρι και περίμεναν να διαπιστώσουν αν οι πληροφορίες τους ευσταθούν. Όντως, κάποια στιγμή, μετά τις 00:30, ένας πελάτης πλησίασε την είσοδο του μπαρ και μια κυρία του άνοιξε για να περάσει.

Λίγα λεπτά αργότερα οι αστυνομικοί στάθμευσαν μπροστά στο κατάστημα με περιπολικό για να προβούν σε έλεγχο του καταστήματος. Τότε διαπίστωσαν ότι η πόρτα του μπαρ ήταν κλειδωμένη. Κάλεσαν τον ιδιοκτήτη να την ξεκλειδώσει όμως δεν αποκρίθηκε κανείς.

Ιδιοκτήτης, θαμώνες και εργαζόμενες του μπαρ τηρούσαν σιγή ιχθύος, προσπαθώντας να ξεγελάσουν τις αρχές. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, ήταν αποφασισμένοι. Συνέχισαν για ώρες να ζητούν από τον ιδιοκτήτη του μπαρ να ανοίξει την πόρτα.

Ξημέρωσε και οι δύο πλευρές δεν είχαν εγκαταλείψει τα πόστα τους. Περίπου στις 7 το πρωί η Αστυνομία ενημέρωσε την Εισαγγελία για να εισέλθει νομότυπα στο κατάστημα. Δύο ώρες αργότερα και αφού δεν είχε άλλη επιλογή, ο ιδιοκτήτης του μπαρ άνοιξε την πόρτα και επέτρεψε την είσοδο στις αρχές. Οι θαμώνες μαζί με τις κυρίες που εργάζονται στο μπαρ είχαν εξαντληθεί μετά από τόσες ώρες αναμονής.

Όπως ήταν λογικό, οι αστυνομικοί επέβαλαν στην επιχείρηση χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και σφράγισαν το μπαρ για τρεις ημέρες. Ο ιδιοκτήτης συνελήφθη και αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απείθειας και της παραβίασης των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού.