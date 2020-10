Κοινωνία

Βανδαλισμοί σε σχολεία στην Βάρη (εικόνες)

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και κλιμάκιο της Σήμανσης εξετάζει τους χώρους, ενώ υποβλήθηκε μήνυση κατά αγνώστων.

Εκτεταμένες ζημιές και βανδαλισμοί σε σχολικές μονάδες της Βάρης προκλήθηκαν από αγνώστους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Συγκεκριμένα, στο ΕΠΑΛ και στο 1ο Γυμνάσιο έριξαν χρώματα στους τοίχους, στις πόρτες, στα πατώματα αλλά και σε υπολογιστές, σε πληκτρολόγια και στο φωτοτυπικό μηχάνημα, έγραψαν συνθήματα σε τοίχους και θρανία, έσπασαν παράθυρα, έριξαν κάτω βιβλία και φωτοτυπίες, κατέστρεψαν εκπαιδευτικό υλικό και τους πυροσβεστήρες, ενώ ειδικά στο Γυμνάσιο προκάλεσαν φθορές και στον ηλεκτρικό πίνακα με αποτέλεσμα το σχολείο να μην έχει ρεύμα.

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και ήδη κλιμάκιο της Σήμανσης εξετάζει τους χώρους, ενώ υποβλήθηκε μήνυση κατά αγνώστων. Συνεργεία του δήμου ξεκίνησαν τις εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των ζημιών, ώστε να λειτουργήσουν αμέσως τα σχολεία.

«Οι καταστροφές που προκλήθηκαν στα σχολεία της πόλης μας προκαλούν μόνο αισθήματα οργής και αγανάκτησης σε όλους», δήλωσε ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και πρόσθεσε: «Ο δήμος θα συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να βρεθούν οι δράστες και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Παράλληλα, τα συνεργεία του δήμου μας εργάστηκαν πυρετωδώς προκειμένου να αποκαταστήσουν άμεσα τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και να μην χαθεί ούτε μία ώρα μαθημάτων στα συγκεκριμένα σχολεία».