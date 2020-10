Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Υγειονομικό παράσημο το ευρωπαϊκό γραφείο του ΠΟΥ στην Αθήνα

"Είναι επιβεβλημένο να τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος" τονίζει μεταξύ άλλων σε άρθρο του ο υπουργός Υγείας.

Υγειονομικό παράσημο για την Ελλάδα είναι το ευρωπαϊκό γραφείο του ΠΟΥ στην Αθήνα, όπως επισημαίνει σε άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα» ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας

«Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα στην Κοπεγχάγη για να συναντηθώ με τον κ. Hans Kluge, διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αφορμή της επίσκεψής μου ήταν η επιλογή του ΠΟΥ να στεγαστεί στην Αθήνα το νέο του πανευρωπαϊκό γραφείο, αντικείμενο του οποίου θα είναι η ποιότητα της υγειονομικής φροντίδας και η ασφάλεια των ασθενών. Πρόκειται, αδιαμφισβήτητα, για ένα ακόμη υγειονομικό παράσημο για τη χώρα μας, μία ακόμα αναγνώριση του έργου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργείου Υγείας και της ελληνικής κυβέρνησης», γράφει ο υπουργός Υγείας.

«Η επιλογή του ΠΟΥ αντικατοπτρίζει την επιτυχία μας στη διαχείριση της πανδημίας, στην πραγμάτωση πολιτικών δημόσιας υγείας -όπως η επιτυχής εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου- και στην προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, όπως η ψήφιση του νόμου για την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), αναφέρει ο κ. Κικίλιας και προσθέτει:

«Αυτοί ήταν οι βασικοί λόγοι επιλογής της χώρας μας, όπως ρητά ορίζονται στο κοινό ανακοινωθέν. Η αναγνώριση του υγειονομικού έργου που συντελείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί επιβράβευση τόσο της χώρας όσο και των πολιτών της, καθώς η Ελλάδα αναβαθμίζεται ως πανευρωπαϊκός κόμβος υγείας. Παράλληλα, μας γεμίζει με περισσότερες ευθύνες για τη συνέχεια, στις οποίες είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθούμε απόλυτα.

Πετύχαμε τη διεθνή αναγνώριση για το υγειονομικό μας έργο, επειδή οι πολιτικές μας έχουν στον πυρήνα τους τις αξίες του ανθρωπισμού, της ακάματης προσφοράς και του αποτελεσματικού συντονισμού. Γιατί δείξαμε ότι μπορούμε να ξεπερνούμε τις αδυναμίες του "χθες". Ειδικότερα, όσον αφορά στη διαχείριση της πανδημίας, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, "η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε οδηγό απέναντι στις τρέχουσες προκλήσεις που θέτει η πανδημία COVID-19 και έχει επιδείξει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα". Επίσης, η επιτυχημένη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου αποτελεί μία εμφατική νίκη της κοινωνίας, απότοκο μίας ευρύτερης συμμαχίας καπνιστών και μη καπνιστών, υπό την άγρυπνη εποπτεία των ελεγκτικών μηχανισμών. Τέλος, ο ΟΔΙΠΥ έχει ως αρμοδιότητα την αξιολόγηση και τον έλεγχο όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, χρησιμοποιώντας διεθνείς δείκτες της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, όπως είναι η ασφάλεια των ασθενών, η προσβασιμότητα στη φροντίδα υγείας και η χρηστή διοίκηση. Υπενθυμίζω το συμβόλαιο ανταποδοτικότητας που έχουν υπογράψει όλοι οι διοικητές των νοσοκομείων».

«Το υπουργείο Υγείας συνεχίζει στον δρόμο που χαράξαμε μετά τις 7 Ιουλίου 2019, με σταθερά και σχεδιασμένα βήματα, σε ένα ασταθές και αχαρτογράφητο διεθνές περιβάλλον. Έχοντας στο πλευρό μας τους ακούραστους και άριστους επιστήμονές μας, τους επαγγελματίες της υγείας -τους "ήρωες" της διπλανής πόρτας- και όλους τους υπεύθυνους πολίτες», υπογραμμίζει ο κ. Κικίλιας και καταλήγει: «Στην περίοδο της πανδημίας αποδεικνύεται περίτρανα ότι πολιτική δεν είναι η επικοινωνία και οι μεγαλοστομίες, αλλά τα μετρήσιμα αποτελέσματα, που μετατρέπουν το υγειονομικό πλεονέκτημα σε εθνικό κεκτημένο. Είναι επιβεβλημένο να τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος. Είναι καθήκον μας απέναντι στον εαυτό μας και τους άλλους. Είναι όρος ευημερίας των επόμενων γενιών και επιβίωσης της χώρας».