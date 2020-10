Κοινωνία

Τρομοκρατία: “Ανατροπή” στις έρευνες για την “ΟΛΑ”

Τα νέα δεδομένα, μετά τον έλεγχο στα ψηφιακά πειστήρια από το σπίτι στο Κουκάκι και οι συσχετισμοί.

Νέα δεδομένα στην έρευνα της αστυνομίας για την τρομοκρατική οργάνωση Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΛΑ) δημιουργεί συμπληρωματική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου που έφερε χθες στο φως η ιστοσελίδα omniatv.com.

Από το επίμαχο έγγραφο προκύπτει ότι η προκήρυξη που βρέθηκε στην κατοχή του 42χρονου κατηγορούμενου για τα εκρηκτικά στην αποθήκη στο Κουκάκι πιθανότατα δεν είναι η πρωτότυπη, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί η Αστυνομία. Αντίθετα, ο συλληφθείς φέρεται να είχε κατεβάσει το ψηφιακό αρχείο από το διαδίκτυο.

Η νέα έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ουσιαστικά διαψεύδει ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της 30ης Σεπτεμβρίου το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ..

Το συγκεκριμένο δελτίο Τύπου αφορούσε στα αποτελέσματα της έρευνας σε εξωτερικό σκληρό δίσκο που κατασχέθηκε στο σπίτι του 42χρονου. Μ’ αυτό η αστυνομία ενημέρωνε ότι είχε εντοπίσει έγγραφο σε μορφή PDF με την προκήρυξη της ΟΛΑ για την επίθεση στο ΣΕΒ το οποίο είχε δημιουργηθεί σε χρόνο προγενέστερο της δημοσίευσης της προκήρυξης στο Athens Indymedia.

«Συνάγεται το συμπέρασμα ότι στο εν λόγω πειστήριο εντοπίστηκε επεξεργάσιμη μορφή της προαναφερόμενης προκήρυξης, πριν αυτή αναρτηθεί για πρώτη φορά στον αναφερόμενο ιστότοπο» κατέληγε η ανακοίνωση.

Τα εικοσιτετράωρα που ακολούθησαν ωστόσο, η Αντιτρομοκρατική με νεότερο αίτημα της ζήτησε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών να προχωρήσει σε συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη. Συγκεκριμένα, ζήτησε να γίνει σύγκριση του επίμαχου ψηφιακού αρχείου με τα αντίστοιχα που είχαν επισυνάψει στα ρεπορτάζ τους για την ανάληψη ευθύνης για τη βόμβα στο ΣΕΒ οι ιστοσελίδες iefimerida.gr, protothema.gr και enikos.gr.

«Το αρχείο με ονομασία Εγγραφο.pdf που εντοπίστηκε αποθηκευμένο στο πειστήριο 33 (σ.σ. εξωτερικός σκληρός δίσκος) με τα αρχεία που μεταφορτώθηκαν μέσω των υπερσυνδέσμων URL-1, URL-2, URL-3 (σ.σ διαδικτυακά δημοσιεύματα) είναι πανομοιότυπα καθώς οι αλφαριθμητικές ταυτότητες μοναδικότητάς τους ταυτίζονται» αναφέρεται στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

Με βάση τα νέα δεδομένα, ο 42χρονος κατέβασε το αρχείο από το Athens Indymedia, όπως ακριβώς έκαναν και οι διαχειριστές των τριών ενημερωτικών ιστοσελίδων. Για την αρχική και κατά τα φαινόμενα εσφαλμένη αξιολόγηση των δεδομένων στην υπόθεση φέρεται να ευθύνεται η ανακολουθία ανάμεσα στην πραγματική και την αναγραφόμενη ώρα ανάρτησης του PDF με την προκήρυξη στο Athens Indymedia.

