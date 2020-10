Οικονομία

Νέες NOTAM από την ΥΠΑ

Νέες αεροπορικές οδηγίες. Ποιες πτήσεις και ποιους επιβάτες αφορούν. Μέχρι πότε ισχύουν.

Αυξάνεται το ανώτατο όριο εισόδου Ισραηλινών τουριστών την εβδομάδα σε 10.000, από 5.000 που ίσχυε έως τώρα, σύμφωνα με νέα συμπληρωματική NOTAM της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Επίσης, εκδόθηκαν από την ΥΠΑ νέες συμπληρωματικές NOTAM, οι οποίες εντάσσονται στα μέτρα πρόληψης κατά του Covid-19. Συγκεκριμένα:

Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων στην ΥΠΑ, που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή 18 και για σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και έχουν σαν αποτέλεσμα ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες, δίνεται η δυνατότητα στους επιβάτες που επηρεάζεται η πτήση τους με αλλαγή ημερομηνίας έως και την αυριανή ημέρα να εισέρχονται στην Ελλάδα με αρνητικό τεστ Covid-19, το οποίο να μην υπερβαίνει τις 96 ώρες από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε. Η συγκεκριμένη αεροπορική οδηγία θα ισχύει έως την Τρίτη 20 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα και αφορά μόνο τους επιβάτες πτήσεων που επηρεάζονται από τις κινητοποιήσεις.

Όσον αφορά την αεροπορική οδηγία για τους περιορισμούς πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Κοζάνης «Φίλιππος», που ισχύουν έως την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα, προστίθεται ακόμα μία εξαίρεση: Θα επιτρέπονται οι τοπικές εκπαιδευτικές πτήσεις.

Τέλος, για την αεροπορική οδηγία (NOTAM) που αφορά τους ταξιδιώτες από το Ισραήλ (μόνιμοι κάτοικοι), που ισχύει έως τις 25 Οκτωβρίου και προβλέπει ότι όσοι ταξιδεύουν προς την Ελλάδα με αεροπορική σύνδεση από το Ισραήλ θα εισέρχονται στη χώρα μας μόνο με αρνητικό τεστ Covid-19, ορίζεται ανώτατο όριο εισόδου 10.000 ταξιδιωτών την εβδομάδα από 5.000 άτομα που προβλεπόταν και αφίξεις σε όλα τα αεροδρόμια της ελληνικής επικράτειας.