Πολιτική

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ο Λαγός έστειλε εξώδικο στη Σακελλαροπούλου

Ο καταδικασμένος ευρωβουλευτής έστειλε εξώδικη επιστολή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέσω του συνηγόρου του, ενώ προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Εξώδικο στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας απέστειλε, δια του συνηγόρου του Κώστα Πλεύρη, ο Γιάννης Λαγός, ζητώντας από την κα Σακελλαροπούλου να του απαντήσει εάν ισχύει το τεκμήριο αθωότητός του ή δεν ισχύει.

Την ίδια στιγμή, με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως είχε ήδη προαναγγείλει από την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει πως «θα αποκαλύψει στον Ελληνικό λαό και στα διεθνή μέσα, τον βρώμικο ρόλο παραγόντων της δημόσιας ζωής, που οδήγησε στην δικαστική καταδίκη αθώων ανθρώπων, ως "εγκληματικής οργάνωσης"».

Όσον αφορά στην εξώδικη επιστολή του προς την πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Μετά από όσα συνοπτικώς ανέφερα και τα οποία επί μήνας ηνεχόμην υπομονετικώς ευελπιστών, στην ρήσιν του Γερμανού Μυλωνά ότι "υπάρχουν δικασταί στο Βερολίνο" και με την πεποίθησιν ότι θα υπάρξουν δικασταί στας Αθήνας σας απευθύνω την παρούσαν διαμαρτυρίαν μου κι’ επειδή σέβομαι τον θεσμόν τον οποίον εκπροσωπείτε σας παρακαλώ να έχω μίαν απάντησιν στα όσα σας εξέθεσα και ιδίως στο εάν με θεωρήτε ή όχι ένοχον, δηλαδή στο εάν δια σας ισχύει το τεκμήριον αθωότητός μου ή δεν ισχύει.

(...) Εννοείται, ότι αν δεν καταδεχθήτε να απαντήσετε εις εμέ τον εκπρόσωπον 131.000 Ελλήνων που με εψήφισαν θα με αναγκάσετε να προσφύγω στην δικαιοσύνην, διότι έχω ευθύνην έναντι της αληθείας και των ιδεών μου. (...) Εν αναμονή απαντήσεώς σας να είσθε βεβαία, ότι δεν πρόκειται να απογοητεύσω τους 131.000 πατριώτας που με επιστεύσαν, με εψήφισαν και αναμένουν νέους αγώνας υπέρ της Πατρίδος ώστε κάποτε να ακουσθή η φωνή των: Η Ελλάς ενίκησε».