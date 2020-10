Πολιτική

Πέτσας για Τουρκία: οι παράνομες ενέργειες δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχολίασε την απόφαση της Άγκυρας να επεκτείνει την περιοχή ευθύνης Έρευνας και Διάσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι είπε για τη Σύνοδο Κορυφής και τον κορονοϊό.

«Η Άγκυρα με νέα κίνηση που έρχεται να προστεθεί στις αλλεπάλληλες προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος προχώρησε μονομερώς και αυθαίρετα στον επαναπροσδιορισμό των ορίων της περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται στη δικαιοδοσία της. Η απόφαση αυτή είναι προδήλως παράνομη καθώς επικαλύπτει περιοχές που ανήκουν όχι μόνο στην ελληνική δικαιοδοσία αλλά και στην ελληνική κυριαρχία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Δεν στηρίζεται σε επιχειρησιακά κριτήρια. Δεν εξυπηρετεί σκοπούς ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής. Προσκρούει μετωπικά στη διεθνή νομιμότητα και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.

Και συνέχισε: «υπογραμμίζεται ότι η ελληνική περιοχή ευθύνης για την έρευνα και τη διάσωση έχει καθοριστεί τη δεκαετία του 1950, έχει δηλωθεί από το 1975 στον αρμόδιο διεθνή ναυτιλιακό οργανισμό και συμπίπτει με την περιοχή ελέγχου πτήσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα δηλαδή το FIR Αθηνών. Υπογραμμίζεται ακόμη ότι η Ελλάδα μέσω του αρμόδιου ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στον Πειραιά συντονίζει αποτελεσματικά όλες τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή της ευθύνης της παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε όλα τα πλοία και αεροπλάνα που τυχόν κινδυνεύουν».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε στη συνέχεια ότι «η τελευταία Σύνοδος Κορυφής επαναλαμβάνει στο κείμενο των συμπερασμάτων της την ομόφωνη αξίωση των ηγετών της ΕΕ προς την Τουρκία να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο. Επαναλαμβάνει την ανάγκη να σεβαστεί η Τουρκία τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Βαρώσσι και να αντιστρέψει τις τελευταίες ενέργειές της. Επαναβεβαιώνει τα συμπεράσματα της προηγούμενης συνόδου κορυφής τα οποία παραπέμπουν σε συγκεκριμένα άρθρα για την επιβολή κυρώσεων. Η υλοποίηση των κοινών αποφάσεων της ΕΕ για την προάσπιση των συμφερόντων της ρίχνει το σπόρο για τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής αποτροπής».

Στο σημείο αυτό ο κ. Πέτσας τόνισε: «στη Σύνοδο αυτή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στους ηγέτες των χωρών μελών της Ένωσης ζήτημα εμπάργκο στις πωλήσεις όπλων προς την Τουρκία, έτσι ώστε να εμπλουτιστεί η εργαλειοθήκη που είχε ήδη υιοθετήσει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Υπενθύμισε ότι στα Συμπεράσματα προηγούμενων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων σχετικά με τη Συρία, μνημονεύονταν αποφάσεις κρατών για εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Τουρκία. Και αναφέρθηκε σε πρόσφατες ανάλογες πρόσφατες αποφάσεις των Η.Π.Α. και του Καναδά. Η συνολική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της Τουρκίας θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Απώτερος ορίζοντας είναι ο Δεκέμβριος, αλλά κανένας δεν μπορεί να αγνοεί τις δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Γαλλίας και της Γερμανίας ακόμη και για συντομότερη προθεσμία» είπε.

Η δημιουργία του νέου φράχτη στον Έβρο στέλνει σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επίσκεψη του πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο στον Έβρο επισημαίνοντας: «Τις προηγούμενες ημέρες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας το έντονο ενδιαφέρον του για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας και τη στήριξη των ακριτών μας, επισκέφθηκε τον Έβρο. Είχε συσκέψεις με εκπροσώπους τοπικών φορέων και ενημερώθηκε επιτόπου για την κατασκευή του φράχτη, που θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο. Επισημαίνεται ότι αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται νέος φράχτης μήκους 26 χιλιομέτρων και αναβαθμίζονται παλαιότερα τμήματα μήκους 10 χιλιομέτρων. Είναι προφανές ότι η δημιουργία του νέου φράχτη συμβάλλει στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και στέλνει σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ελλάδα προστατεύει τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα».

Και πρόσθεσε: «Ταυτόχρονα, πέραν του βασικού αμυντικού και αποτρεπτικού του χαρακτήρα του, ο φράχτης αυτός συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη καθώς θα λειτουργήσει και ως σύγχρονο αντιπλημμυρικό έργο με γνώμονα αφενός την ιδιαίτερη γεωμορφολογία του Έβρου και αφετέρου τον σεβασμό στην τοπική αγροτική παραγωγή.

Σημειώνεται ότι, για την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων μας, αναλαμβάνουν άμεσα καθήκοντα στον Έβρο 400 νέοι μόνιμοι συνοριοφύλακες, ενώ άλλοι 800 θα βρεθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και άλλοι 480 στην υπόλοιπη χώρα. Συνολικά, σε έναν χρόνο, 1.680 συνοριοφύλακες αναπτύσσονται σε όλα τα σημεία που απαιτούν ενισχυμένη αστυνομική παρουσία».

Δέσμευση η Ελλάδα να φτάσει τον αριθμό των ΜΕΘ στον μέσο όρο της ΕΕ

Όσον αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημία ο κ. Πέτσας επεσήμανε πως «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη νέα έξαρση του κορονοϊού και οι ηγέτες πολλών χωρών εξέφρασαν έντονη ανησυχία, καθώς ο αριθμός κρουσμάτων, διασωληνωμένων και θανάτων παρουσιάζει αυξητική τάση στο μεγαλύτερο μέρος της Ένωσης. Χαρακτηριστικά, στη Γαλλία καταγράφηκαν χθες περίπου 30 χιλιάδες νέα κρούσματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 17 χιλιάδες, στο Βέλγιο σχεδόν 11 χιλιάδες, στην Ολλανδία πάνω από 8 χιλιάδες και στην Πορτογαλία περίπου 1.800 νέα κρούσματα».

Τόνισε επίσης ότι «στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση, από πολλές άλλες χώρες. Αυτό φαίνεται και από τους χάρτες που δημοσιεύτηκαν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC) στους οποίους καταγράφεται η εκτίμηση κινδύνου σε σχέση με τον 14ήμερο αριθμό κρουσμάτων (ανά 100.000 πληθυσμού), τον αριθμό τεστ (ανά 100.000 πληθυσμού) και το ποσοστό θετικότητας των τεστ. Υπογραμμίζεται ότι στην Ελλάδα, τις τελευταίες ημέρες ξεπεράσαμε τις 20.000 τεστ και ο δείκτης θετικότητας είναι γύρω στο 2%, ενώ στο Βέλγιο - για παράδειγμα - έχει ξεπεράσει το 10%».

Αλλά υπογράμμισε με έμφαση πως «η εικόνα που υπάρχει σήμερα, μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή. Όπως έγινε, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης που τέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου. Ήδη, η επιδημιολογική εικόνα σε ορισμένες γειτονιές της Αττικής, αλλά και στις Περιφερειακές Ενότητες της Καστοριάς, των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται στο πορτοκαλί. Και αυτό επισημαίνει με τον πιο έντονο τρόπο ότι δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Αντιθέτως, απαιτείται απ' όλους πιστή τήρηση των μέτρων που εισηγούνται οι ειδικοί και θεσπίζει η Πολιτεία. Αλλά δεν είναι μόνο οι πολίτες. Και οι επαγγελματίες, από την υγεία μέχρι τις μεταφορές και από την κοινωνική φροντίδα μέχρι την εστίαση και τον τουρισμό, οφείλουν να εφαρμόζουν σχολαστικά τα μέτρα». Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Πέτσας «είναι για το καλό όλων. Είναι ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας και κοινωνικής ευθύνης. Και οι λίγοι, πονηροί, επαγγελματίες που παραβιάζουν τα μέτρα και κερδοσκοπούν σε βάρος των συνεπών συναδέλφων τους, λειτουργώντας, για παράδειγμα, χώρους που θα έπρεπε να είναι κλειστοί μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, να γνωρίζουν ότι θα υπάρξει άμεση και παραδειγματική τιμωρία τέτοιων φαινομένων.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την ενίσχυση του Συστήματος Υγείας. Σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε 50 νέες κλίνες Μ.Ε.Θ. στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» που δημιουργήθηκαν μετά από σχετική δωρεά της Βουλής των Ελλήνων. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, πρόκειται για μια μόνιμη παρακαταθήκη για το Σύστημα Υγείας και ταυτόχρονα μια μεγάλη ανακούφιση για όλους μας, ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε σημαντικό αυξημένο αριθμό εντατικών κρεβατιών τα οποία σε πρώτη φάση θα τεθούν στη μάχη της αντιμετώπισης του κορονοϊού. Δέσμευση της κυβέρνησης, όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η Ελλάδα πολύ σύντομα να φτάσει, στον αριθμό εντατικών κρεβατιών, τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η δέσμευση, θα γίνει πράξη».

Συνεκτικό μεταρρυθμιστικό βήμα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Πριν κλείσει την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και όπως είπε «συνιστά ένα συνεκτικό μεταρρυθμιστικό βήμα που αποσκοπεί αφενός στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και αφετέρου στον εκσυγχρονισμό των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων. Στα ειδικότερα σημεία του, μεταξύ άλλων, επισπεύδεται η εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη, ως το τέλος του 2021. Στόχος είναι να αποδοθεί οριστικά το καθεστώς προστασίας στους αδύναμους δανειολήπτες και να αρθεί η καταστρατήγηση του πλαισίου αυτού από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, προσβλέποντας σε μια μακρινή δικάσιμο που εκτείνεται χρονικά ως και το 2032.

Επιπλέον, προτείνονται διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Δικηγόρων. Σκοπός είναι η αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και η ρύθμιση ζητημάτων όπως ο τρόπος κτήσης της δικηγορικής ιδιότητας, η προσαρμογή των συλλογικών Οργάνων των Δικηγορικών Συλλόγων στη ψηφιακή εποχή, καθώς και ο εξορθολογισμός των πειθαρχικών κυρώσεων των Δικηγόρων από τα αρμόδια όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων».

Κλείνοντας ο κ. Πέτσας, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού επισημαίνοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει τηλεδιάσκεψη σήμερα το απόγευμα με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα και τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, για τα θέματα αντιμετώπισης του κορονοϊού στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Την Τετάρτη το πρωί ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Λευκωσία για την τριμερή Σύνοδο Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου, ενώ την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου θα επισκεφθεί την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους».