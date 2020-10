Κόσμος

Κορονοϊός – Σλοβενία: κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγόρευση κυκλοφορίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη η χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ και συναθροίσεις ως 6 άτομα, μεταξύ άλλων.

Η κυβέρνηση της Σλοβενίας κήρυξε σήμερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων της COVID-19 εκτοξεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση επίσης ανακοίνωσε απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 21.00 έως τις 06.00 από σήμερα και μείωσε τον αριθμό των ανθρώπων που επιτρέπεται να συναθροίζονται σε έξι από δέκα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Άλες Χόις σε συνέντευξη Τύπου.