Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας

Ανταλλαγή πυροβολισμών μέρα μεσημέρι στον Άγιο Παντελεήμονα. Τραυματίστηκε διερχόμενος πολίτης.

Πυροβολισμοί έπεσαν μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε στην συμβολή των οδών Αγίου Μελετίου και Κωνσταντινουπόλεως, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Όπως αναφέρουν πηγές της Αστυνομίας πρόκειται για συμπλοκή μεταξύ Ρομά, που επέβαιναν σε 4 οχήματα.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο έναν τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με τραύμα στο πόδι. Φέρεται να πρόκειται για πολίτη ο οποίος βρέθηκε σε διασταυρούμενα πυρά.

Αστυνομικοί εντόπισαν δύο εμπλεκόμενα αυτοκίνητα στα Πατήσια και προχώρησαν σε έξι προσαγωγές.

Όταν τελείωσε το περιστατικό, δύο Ομάδες ΔΙΑΣ (4 άτομα) βγήκαν στον Κηφισό για να φύγουν και ένας ιδιώτης με ΙΧ τους έκλεισε τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά και να μεταφερθούν στο 401 ΓΣΝ.