Τεχνολογία - Επιστήμη

Το μετατραυματικό στρες και η άνοια

Πόσο σημαντικά αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης άνοιας σε άτομα που έχουν βιώσει μετατραυματικές διαταραχές.

Οι άνθρωποι που έχουν βιώσει τη διαταραχή μετατραυματικού στρες αντιμετωπίζουν έως διπλάσιο κίνδυνο άνοιας αργότερα στη ζωή τους, σύμφωνα με μία νέα διεθνή επιστημονική έρευνα, την πρώτη που επιβεβαιώνει αυτήν τη συσχέτιση.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια Βασιλική Οργκέτα του Τμήματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό περιοδικό ψυχιατρικής «British Journal of Psychiatry», αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) τα ευρήματα 13 μελετών σε τέσσερις ηπείρους, που αφορούσαν συνολικά σχεδόν 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η συνδυασμένη ανάλυση διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι με διαγνωσμένο μετατραυματικό στρες αντιμετωπίζουν κατά μέσο όρο 61% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας τα επόμενα χρόνια, ενώ ο κίνδυνος μπορεί να είναι ακόμη και διπλάσιος σε μερικές περιπτώσεις. Μάλιστα, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στον γενικό πληθυσμό παρά στους βετεράνους πολέμου, ίσως επειδή οι τελευταίοι είναι πιθανότερο να τύχουν άμεσης θεραπείας για τις τραυματικές εμπειρίες τους.

Η διαταραχή μετατραυματικού στρες αυξάνει, επίσης, την πιθανότητα να εμφανιστούν διάφοροι παράγοντες κινδύνου για άνοια, όπως η κατάθλιψη, η κοινωνική απομόνωση και η υπερκατανάλωση αλκοόλ, συνεπώς ο έμμεσος κίνδυνος άνοιας λόγω μετατραυματικού στρες μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Οι ερευνητές επεσήμαναν, επίσης, ότι το μετατραυματικό στρες φαίνεται να είναι κοινό στους ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν λόγω Covid-19, πράγμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.