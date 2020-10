Κοινωνία

Ελεύθερος ο 14χρονος που συνελήφθη στο μαθητικό συλλαλητήριο

Ο μαθητής κρατοείτο επί τέσσερις μέρες στη ΓΑΔΑ με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο 14χρονος μαθητής, ο οποίος είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια επεισοδίων που σημειώθηκαν στο εκπαιδευτικό συλλαλητήριο της περασμένης Πέμπτης.

Μπροστά στο κτίριο 9 στα Δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων εξελίχθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα τη στιγμή που ο 14χρονος Βαγγέλης βγήκε συνοδεία της μητέρας του.

Κατά την έξοδό του από το κτίριο ο Βαγγέλης δήλωσε για την συμπαράσταση των συμμαθητών του «Είμαστε μια οικογένεια». Σχετικά με τις συνθήκες κράτησης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι κοιμήθηκε στο πάτωμα.

Συμμαθητές και συμμαθήτριες του Βαγγέλη φώναζαν από νωρίς «Βαγγέλη θυμήσου, είμαστε μαζί σου» και «Βαγγέλη σε αγαπάμε», «για να τους ακούσει», όπως οι ίδιοι εξήγησαν. Στη συγκέντρωση ήρθαν μαθητές και από το Ίλιον όπου φοιτούν άλλοι από τους συλληφθέντες.

Ο δήμαρχος Χαλανδρίου, ο οποίος συμμετείχε στην συγκέντρωση, μιλώντας σε δημοσιογράφους είπε: «Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε με την παρουσία μας το αυτονόητο, ότι η θέση των 14χρονων παιδιών είναι στα σχολεία με τους καθηγητές τους και στα σπίτια τους με τους γονείς τους και όχι στα κρατητήρια και στα δικαστήρια. Αν τα παιδιά βρίσκονται εδώ είναι, σε κάθε περίπτωση, αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας. Στηρίζουμε τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται για μόρφωση και υγεία σε πολύ δύσκολες συνθήκες γιατί έχουμε αποφασίσει ότι θα είμαστε με τους Αγιάννηδες αυτής της κοινωνίας και όχι με τους Ιαβέρηδες». Στη συγκέντρωση συμμετείχαν, επίσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος και ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρσένης.

Ο Τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, δήλωσε «Πόσο υπερήφανη είναι η Δημοκρατία, όταν οι Αρχές φορτώνουν κακουργήματα σε 14χρονα παιδιά; Όταν τα φυλακίζουν και τα απομονώνουν για τέσσερις μέρες από τις οικογένειές τους; Όταν η νεολαία αντιμετωπίζεται ως εχθρός; Ντροπή! Τα αιτήματα των μαθητών και των μαθητριών είναι τα αιτήματα όλου του ελληνικού λαού για υγειονομικές συνθήκες ασφάλειας, για μια Παιδεία ποιότητας και ισότητας, Η κυβέρνηση αντί για διάλογο καταφεύγει στην ωμή βία και τον αυταρχισμό. Με ΜΑΤ και βία, όμως, δεν γίνεται παιδεία. Οι μαθητές είναι αθώοι και γι` αυτό δεν θα μείνουν ανυπεράσπιστοι. Να σταματήσει αμέσως η κλιμάκωση της έντασης και της καταστολής που προωθεί η κυβέρνηση. Τώρα, πριν είναι αργά».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης, που βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, σε δήλωση του αναφέρει, «Είμαστε εδώ σήμερα γιατί θεωρούμε απαράδεκτη τη σύλληψη μαθητών, οι οποίοι αγωνίζονται για τα αυτονόητα, όπως είναι το δικαίωμά τους στη μόρφωση, το δικαίωμά τους στην υγεία και το δικαίωμά τους να έχουν φωνή και λόγο και να διεκδικούν αυτά τα οποία θεωρούν σωστά. Η κυβέρνηση έδειξε το πιο σκληρό της πρόσωπο σήμερα, ενοχοποίησε το δικαίωμα των νέων να διεκδικούν και έδειξε τον αυταρχισμό της. Είναι σημαντικό να δηλώσουμε ότι με την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, σπέρνει ανέμους και στη συνέχεια θα θερίσει θύελλες. Το ΚΚΕ βρίσκεται δίπλα στον αγώνα των νέων, των φοιτητών και των μαθητών για το δικαίωμα στη μόρφωση, για την υγεία τους».

Μπροστά στον ανακριτή εκτός από τον 14χρονο, σήμερα βρέθηκαν ακόμα επτά μαθητές. Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι από τον αρμόδιο ανακριτή.