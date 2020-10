Κοινωνία

Δολοφονία στον Πειραιά: συγκάτοικος του θύματος ο δράστης

Η Αστυνομία εξιχνίασε μέσα σε λίγες ώρες το άγριο έγκλημα στο κέντρο του Πειραιά.

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η δολοφονία ενός 35χρονου αλλοδαπού, το πρωί του Σαββάτου.

Το θύμα είχε βρεθεί σε κεντρικό δρόμο του Πειραιά, φέροντας πολλά τραύματα από μαχαίρι.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν 43χρονο αλλοδαπό, που όπως εξακριβώθηκε επρόκειτο για τον δράστη της ανθρωποκτονίας και τον συνέλαβαν.

Κοντά στο σημείο που διαπράχθηκε η εγκληματική πράξη, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι 25 εκατοστών, που όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο δράστης και το θύμα γνωρίζονταν και χρησιμοποιούσαν αμφότεροι περιστασιακά, εγκαταλελειμμένο περίπτερο ως κατοικία.

Ο κατηγορούμενος, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, παράβαση της νομοθεσίας περί Όπλων και περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.