Αθλητικά

Basketball Champions League: “βροχή” οι αναβολές πριν την πρεμιέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τσμόκι Μινσκ που αναβλήθηκε λόγω της αδυναμίας των Λευκορώσων να φτάσουν στην Αθήνα, ο κορονοϊός ματαίωσε κι άλλες αναμετρήσεις.

H σεζόν 2020-21 της Basketball Champions League αρχίζει αύριο, Τρίτη (20/10), αλλά ήδη τρεις αγώνες έχουν αναβληθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ήδη, σε αναβολή έχει οδηγηθεί η πρεμιέρα της ΑΕΚ με την Τσμόκι Μινσκ στον 3ο όμιλο, καθώς οι Λευκορώσοι δεν έβρισκαν τρόπο να ταξιδέψουν στην Αθήνα, ενώ αναβλήθηκε και το Τόφας-Νίμπουρκ (2ος όμιλος).

Όπως έκανε γνωστό η διοργανώτρια Αρχή σήμερα (19/10), αναβάλλεται και η αναμέτρηση Σολέ-Χάποελ Χολόν για τον όμιλο της ΑΕΚ (3ος) λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στη γαλλική ομάδα συμπεριλαμβανομένου σε αυτά και του προπονητή της, Ερμάν Κουντέρ.

Ο αγώνας ανάμεσα στη Σολέ και την ισραηλινή Χάποελ Χολόν ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Τετάρτη (21/10). Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια Αρχή θα διεξαχθεί στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία.