Κορονοϊός - Σέρρες: Το ΑΠΘ για τα κρούσματα σε φοιτητές του ΤΕΦΑΑ

Διευκρινίσεις από τις πρυτανικές Αρχές για τα κρούσματα στις Σέρρες και τα μέτρα που ελήφθησαν.

Έξι φοιτητές στο Τμήμα ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ στις Σέρρες διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Οι πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος σε ανακοίνωσή τους ενημερώνουν για τα κρούσματα στις Σέρρες και τα μέτρα που ελήφθησαν, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε κρούσματα κορονοϊού σε φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, μετά από εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στο campus.

«Το ΑΠΘ έχει πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν στους χώρους του και θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα τους πολίτες για όσα το αφορούν. Η διαστρέβλωση γεγονότων, αν κάτι εξυπηρετεί, σίγουρα δεν είναι η ενημέρωση και η προστασία της δημόσιας υγείας», τονίζουν οι πρυτανικές Αρχές και γνωστοποιούν ότι «στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Σερρών, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου διαγνώστηκαν θετικοί/θετικές στον κορονοϊό συνολικά έξι φοιτητές/φοιτήτριες όλων των ετών», ότι «ένα ακόμη πιθανό κρούσμα διερευνάται», καθώς και ότι «μετά από επικοινωνία και με τους έξι φοιτητές/φοιτήτριες, που διαγνώστηκαν θετικοί/θετικές στον κορονοϊό, κατά την ιχνηλάτηση των επαφών τους διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον δύο εξ αυτών ήρθαν σε επαφή με συμφοιτητές/συμφοιτήτριές τους από άλλα τμήματα και έτη του ΤΕΦΑΑ Σερρών, έχοντας λάβει μέρος σε εκδήλωση υποδοχής πρωτοετών στις Σέρρες».

Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχει εξειδικεύσει η επιτροπή Covid-19 του ΑΠΘ, αποφασίστηκαν τα εξής, για τα οποία οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Σερρών έχουν ενημερωθεί ήδη σχετικά:

Αναστολή μέχρι νεωτέρας της διά ζώσης διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του ΤΕΦΑΑ Σερρών και διεξαγωγή τους με τηλεδιάσκεψη.

Καραντίνα 14 ημερών για όλους τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες και τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες των διά ζώσης μαθημάτων του ΤΕΦΑΑ Σερρών.

Καραντίνα 14 ημερών σε όλες τις επαφές των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ως «επαφές» ορίζονται τα πρόσωπα με τα οποία ήρθαν σε επαφή τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι 48 ώρες πριν από τη διενέργεια του θετικού τεστ.

Απολύμανση των γυμναστηρίων και των εργαστηρίων όπου διεξήχθησαν μαθήματα.