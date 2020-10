Οικονομία

“Νότια Καβάλα”: Τριπλό ενδιαφέρον για το φυσικό αέριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι επενδυτές που εξεδήλωσαν ενδαιφέρον για την παραχώρηση της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του "οικόπεδου".

(εικόνα απο εξέδρα της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E., στον Πρινο)

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ανακοίνωσε ότι τρία (3) ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει από το σχεδόν εξαντληθέν κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», με σκοπό τη μετατροπή του σε χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

CHINA MACHINERY ENGINEERING CO. LTD. (CMEC) - MAISON GROUP ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΔΕΣΦΑ - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).

Υπενθυμίζεται ότι το σχεδόν εξαντληθέν κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της υπολεκάνης Πρίνου-Καβάλας, σε θαλάσσιο βάθος 52 μέτρων στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος, περίπου 6 χιλιόμετρα από τη δυτική ακτή της Θάσου.

Η παραχώρηση θα αφορά σε χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου (ΥΑΦΑ). Η μετατροπή του υπόγειου φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» σε ΥΑΦΑ θα πραγματοποιηθεί από τον παραχωρησιούχο εντός δεσμευτικής προθεσμίας, η οποία θα προσδιοριστεί στη σύμβαση παραχώρησης.

Η εγκατάσταση και λειτουργία της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην προστασία εφοδιασμού των καταναλωτών, καθώς και στην εκπλήρωση των σχετικών με την ασφάλεια εφοδιασμού υποχρεώσεων των ηλεκτροπαραγωγών και των προμηθευτών φυσικού αερίου.

Τα προφίλ των επενδυτών

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ): Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και των διασυνδέσεών του. Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μεταφέρει φυσικό αέριο από τα ελληνοβουλγαρικά και ελληνοτουρκικά σύνορα σε καταναλωτές στην ηπειρωτική Ελλάδα. O ΔΕΣΦΑ λειτουργεί επίσης τον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας ο οποίος αποτελεί σημείο εισόδου ΥΦΑ στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και αποτελεί την μοναδική εγκατάσταση στην Ελλάδα που παραλαμβάνει, αποθηκεύει προσωρινά και αεριοποιεί ΥΦΑ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ελληνικός εισηγμένος όμιλος που δραστηριοποιείται στους τομείς των υποδομών, παραχωρήσεων, θερμικής και καθαρής ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων και διαχείρισης ακινήτων. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει παρουσία σε 16 χώρες, σε 4 ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) απασχολώντας περίπου 4.400 εργαζομένους. Διαθέτει 2 ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες φυσικού αέριου και δραστηριοποιείται στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου μέσω της «Ήρων», ενώ συμμετέχει σε ενεργειακή πλατφόρμα ανανεώσιμων πηγών με διεθνείς δραστηριότητες (ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή). Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ασχολείται επίσης με την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων υποδομών και αποτελεί μία από της ηγετικές εταιρίες στα ενεργειακά έργα Μελέτης - Προμήθειας - Κατασκευής (EPC) στην Ελλάδα.

Energean Oil & Gas: H Energean Oil & Gas αποτελεί θυγατρική εταιρία της εισηγμένης Energean plc και δραστηριοποιείται στην εξερεύνηση, εξόρυξη και εμπορία πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Edison E&P, η Energean plc θα διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο έργων παραγωγής, ανάπτυξης και έρευνας σε 9 χώρες, προσανατολισμένο κατά 70% σε φυσικό αέριο, ενισχύοντας έτσι επιπλέον την παρουσία της στη Μεσόγειο. H Energean Oil & Gas είναι ο τρέχων παραχωρησιούχος του σχεδόν εξαντλημένου κοιτάσματος φυσικού αερίου της Νότιας Καβάλας καθώς και των κοιτασμάτων πετρελαίου του Πρίνου, τα οποία αποτελούν τα μοναδικά παραγωγικά κοιτάσματα πετρελαίου στην Ελλάδα.

China Machinery Engineering Corporation (CMEC): H CMEC είναι κινεζική εταιρία έμμεσα ελεγχόμενη από το κινεζικό κράτος, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των διεθνών τεχνικών μελετών και της εργολαβίας. Η CMEC έχει παρουσία σε 47 χώρες και περιφέρειες στην Ασία, την Αφρική, την Ευρώπη και την Νότια Αμερική, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό, Μελέτη - Προμήθεια – Κατασκευή (EPC), χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση έργων. Είναι προσανατολισμένη στα ενεργειακά έργα αλλά ασχολείται μεταξύ άλλων και με έργα στους τομείς της μεταφοράς, των τηλεπικοινωνίων και της ύδρευσης.

Maison Group: Η Maison είναι κινεζική εταιρία τεχνικών μελετών και εργολαβίας η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου συμπεριλαμβανομένης της μελέτης, προμήθειας, κατασκευής, διαχείρισης, λειτουργίας, και συντήρησης. Η Maison ειδικεύεται στον ενεργειακό κλάδο και συγκεκριμένα στον τομέα των υδρογονανθράκων, προσφέροντας λύσεις μεταξύ άλλων στην παραγωγή, επεξεργασία, υγροποίηση, αεριοποίηση, μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου.