Υπόθεση “Ριχάρδος”: Απαλλαγή για δεύτερη φορά πρότεινε ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων, βασιζόμενος στα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.

Την απαλλαγή, για δεύτερη φορά, του ενεχυροδανειστή Ριχάρδου Μυλωνά και των 62 συγκατηγορουμένων του στην δικογραφία για λαθρεμπορία χρυσού εισηγείται ξανά στο δικαστικό συμβούλιο ο εισαγγελέας Ιωάννης Πιέρρος.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά την απαλλαγή των 63 κατηγορουμένων, βασιζόμενος στα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, η οποία έχει γνωστοποιήσει από την αρχή της υπόθεσης ότι δεν στοιχειοθετείται κατηγορία για λαθρεμπορία χρυσού.

Στην πρόταση περιλαμβάνεται η απάντηση της Γενικής διεύθυνσης Τελωνείων της ΑΑΔΕ στην ανακρίτρια της υπόθεσης, στην οποία τονίζεται ότι:

«Αν ο κάτοχος χρυσού δεν διαθέτει φορολογικά στοιχεία για τη νόμιμη κατοχή του χρυσού, δεν στοιχειοθετείται λαθρεμπορία, αλλά συντρέχει εν προκειμένω φορολογική παράβαση. Οι συγκεκριμένες κατασχέσεις δεν έχουν ως νομιμοποιητική βάση το αδίκημα της λαθρεμπορίας, αλλά φορολογικές παραβάσεις».

Μετά από αυτήν την απάντηση η ανακρίτρια έκρινε ότι δεν είναι εφικτό να διενεργηθεί περαιτέρω ανάκριση και έτσι δεν ελήφθησαν συμπληρωματικές απολογίες στο πλαίσιο της συμπληρωματικής ανάκρισης που είχε διαταχθεί πριν ένα χρόνο.

Στην πρόταση του κ. Πιέρρου επισημαίνεται ότι για τους κατηγορούμενους, που είχαν συλληφθεί πριν δύο χρόνια, δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τις πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν

Εγκληματική οργάνωση

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Λαθρεμπορία εκ της οποίας οι διαφυγόντες δασμοί-φόροι υπερβαίνουν τις 15 χιλιάδες ευρώ και

Πλαστογραφία μετά χρήσεως, πράξεις που φέρονται να τέλεσαν από το 2009 έως τα τέλη Νοεμβρίου 2018.

Έτσι ο Εισαγγελέας προτείνει στο συμβούλιο να αποφανθεί να μην γίνει κατηγορία σε βάρος τους.

Παράλληλα αναφέρει ότι το Συμβούλιο πρέπει να διατάξει την απόδοση των εγγυήσεων, την άρση των κατασχέσεων και την απόδοση των κατασχεθέντων στους νόμιμους ιδιοκτήτες, πλην κάποιων συγκεκριμένων αντικειμένων, καθώς και να διατάξει την άρση των δεσμεύσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς κλπ.

Ο κ. Πιέρρος είχε υποβάλλει απαλλακτική πρόταση και πριν έναν χρόνο, όταν η ανακρίτρια ζήτησε το κλείσιμο της υπόθεσης, ωστόσο το δικαστικό συμβούλιο είχε διατάξει περαιτέρω ανάκριση για την κατηγορία της λαθρεμπορίας.