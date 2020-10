Οικονομία

Αεροπορική κίνηση: “μακροβούτι” στο 9μηνο του 2020

Πόσο μεγάλη ήταν η μείωση της έλευσης τουριστών στην Ελλάδα, λόγω των περιορισμών και των μέτρων για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το εννιάμηνο του 2020 προκύπτει ότι "ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τα 16.6 εκατομμύρια παρουσιάζοντας πτώση 68,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν διακινηθεί 53.4 εκατομμύρια επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 195.762, από τις οποίες 96.605 ήταν εσωτερικού και 99.157 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση 54,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 433.320 πτήσεις.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. ) 9ΜΗΝΟ ΄19 : 433.320 53.418.973 9ΜΗΝΟ ΄20 : 195.762 16.600.817 ΜΕΤΑΒΟΛΗ : -54,8% - 68,9%

*Μείωση 63,1% στη συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού - εξωτερικού) Σεπτεμβρίου 2020 - Διακινήθηκαν 3.1 εκ. επιβάτες. Πτώση 66% στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού.

Αναλύοντας τα αεροπορικά δεδομένα για τον Σεπτέμβριο του 2020 προκύπτει ότι διακινήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας 3.149.471 επιβάτες, μείωση 63,1% σε σχέση με το 2019 όπου είχαν διακινηθεί 8.523.771 επιβάτες. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων ανήλθε στις 34.582 καταγράφοντας πτώση 46,7 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 64.906 πτήσεις.

Οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 1.093.048 παρουσιάζοντας μείωση 66% σε σχέση με το 2019, όπου είχαν αφιχθεί 3.217.115 επιβάτες.

Τα στατιστικά στοιχεία από όλα τα αεροδρόμια της χώρας σημειώνουν καθοδική πορεία για έβδομο συνεχόμενο μήνα γεγονός που αποτυπώνει τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία του Covid-19 στον αεροπορικό κλάδο".