Κορονοϊός: πέντε θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες

Αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ασθενών με COVID-19, που εξέπνευσαν σε θεραπευτήρια ανά την χώρα.

Άλλοι πέντε ασθενείς με κορονοϊό κατέληξαν τη Δευτέρα σε νοσοκομεία ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από κορονοϊό στην Ελλάδα από την πανδημία σε 517.

Το μεσημέρι έγινε γνωστό πως μία 85χρονη που κρίθηκε να αναγκαίο να διασωληνωθεί, κατέληξε σήμερα στο «Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο» του Βόλου. Κατά πληροφορίες η άτυχη ηλικιωμένη είχε υποκείμενα νοσήματα.

Νωρίτερα, ένας 91χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», χωρίς να υπάρχει αναφορά ότι έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Ακόμη, ένας 83χρονος με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια κατέληξε στο «Λαϊκό Νοσοκομείο», ενώ έχουν καταγραφεί κι άλλοι δύο θάνατοι σε νοσοκομεία της Αττικής.

Πρόκειται για έναν 87χρονο που νοσηλευόταν στο «Ασκληπιείο Βούλας» και έναν 79χρονο που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Σωτηρία». Κατά πληροφορίες και οι δύο άτυχοι ηλικιωμένοι είχαν υποκείμενα νοσήματα.