e-ΕΦΚΑ: νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους

Συνεχίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του e-ΕΦΚΑ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι πλέον διαθέσιμες.

Στο πλαίσιο της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), παρέχονται πέντε νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους, μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης gov.gr (ενότητα Εργασία και Ασφάλιση, υποενότητα Ασφάλιση) και του δικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr (ενότητα Ασφαλισμένοι).

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε σχετικά με τις νέες υπηρεσίες: «Συνεχίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ με πέντε νέες, σημαντικές και κρίσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και τις δυνατότητες διασυνδέσεων που παρείχε η ΑΑΔΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, επιτυγχάνοντας το στόχο της καλύτερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, χωρίς την ανάγκη επίσκεψης στις μονάδες του e-ΕΦΚΑ.

Μέσα σε αντίξοες συνθήκες, η διοίκηση, υπό τον κ. Χρήστο Χάλαρη και τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ, εργάζονται εντατικά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών, με σκοπό τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία, την πολύωρη ταλαιπωρία και δίνοντας ανάσα στους ασφαλισμένους του οργανισμού, σε επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία».

Ειδικότερα, κατόπιν πρόσβασης των ασφαλισμένων με τους κωδικούς του TAXIS.net, παρέχεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής έκδοσης/υποβολής των εξής:

Βεβαίωσης υποβολής απογραφικής δήλωσης έναρξης ατομικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ σε ασφαλιζόμενους για πρώτη φορά στον e-ΕΦΚΑ ελεύθερους επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση, την οποία προσκομίζουν στην αρμόδια ΔΟΥ και, ακολούθως, ο e-ΕΦΚΑ θα ενημερώνεται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), για την έναρξη της δραστηριότητάς τους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και θα πραγματοποιείται ένταξή τους στην ασφάλιση μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, χωρίς επίσκεψη σε φυσικό υποκατάστημα. Βεβαίωσης υποβολής απογραφικής δήλωσης μεταβολής/προσθήκης/αφαίρεσης ΚΑΔ ατομικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ για ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ ελεύθερους επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση, την οποία προσκομίζουν στην αρμόδια ΔΟΥ και, ακολούθως, ο e-ΕΦΚΑ θα ενημερώνεται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, για την προσθήκη ή αφαίρεση ΚΑΔ, χωρίς επίσκεψη σε φυσικό υποκατάστημα. Αίτησης λήξης της ασφάλισης, λόγω διακοπής ατομικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ για ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ ελεύθερους επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Οι ασφαλισμένοι, αφού διακόψουν κάθε ασφαλιστέα δραστηριότητα στην αρμόδια ΔΟΥ, εισέρχονται στην υπηρεσία και υποβάλλουν το αίτημα λήξης της ασφάλισης. Ακολούθως, ο e-ΕΦΚΑ επιβεβαιώνει, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, τα στοιχεία της διακοπής από την ΑΑΔΕ και θα διακόπτει την ασφάλιση, χωρίς επίσκεψη σε φυσικό υποκατάστημα. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για χρήση στον ΑΣΕΠ και σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να εισέρχονται στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία και να εκτυπώνουν έγκυρη βεβαίωση για τη μισθωτή προϋπηρεσία τους από 1/1/2002, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 9 αρ. 39 του ν. 4387/2016. Βεβαίωση απογραφής μισθωτού. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά βεβαίωση απογραφής με τα στοιχεία τα οποία διατηρούνται στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ για κάθε χρήση.