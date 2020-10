Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Χάρης Σώζος σε ρόλο - έκπληξη

Ο "Σωκράτης Θέμελης" εισβάλει στην σειρά του ΑΝΤ1 ταράζοντας κι άλλο τα νερά...

Ο Χάρης Σώζος μπαίνει στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» και θα ενσαρκώσει τον Σωκράτη Θέμελη.

Σωκράτης Θέμελης - Η περιγραφή του ρόλου

Ένας μεγαλοτραπεζίτης που μπαίνει στη ζωή των Σεβαστών.

Ο Σωκράτης Θέμελης είναι φιλόδοξος και χαλαρής ηθικής στις δουλειές του.

Ένας άνθρωπος του καλού κόσμου και μπον βιβέρ.

Η κόρη του, Δόμνα, θα αρραβωνιαστεί τον Κωνσταντή.

Ο Δούκας θα τον εκτιμήσει, αλλά πολύ σύντομα θα ανακαλύψουν τις μεγάλες διαφορές τους.