Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Λαμίας

Ποιές μέρες και ώρες θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 19.00΄ ώρα της 19.10.2020 έως 07.00΄ ώρα της 31.10.2020, με εναλλακτικό χρονικό διάστημα από 19.00΄ ώρα της 02.11.2020 έως 07.00΄ ώρα της 14.11.2020, με εξαίρεση τις Κυριακές και το χρονικό διάστημα από 07.00΄ ώρα της 27.10.2020 έως 19.00΄ ώρα της 29.10.2020, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Π.Α.Θ.Ε), ως εξής:

Τμήμα Α

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 23.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, ως εξής:

Από χ/θ 15.169 έως χ/θ 18.200, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Από χ/θ 18.000 έως χ/θ 22.000, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Από χ/θ 21.800 έως χ/θ 24.800, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Από χ/θ 24.700 έως χ/θ 20.600, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Από χ/θ 20.800 έως χ/θ 17.800, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Από χ/θ 18.000 έως χ/θ 15.169, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Τμήμα Β – Ανισόπεδοι Κόμβοι

Αμφίπλευρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα ύψη των Η/Κ Αφιδνών (χ/θ 33.765) και Η/Κ Μαρκόπουλου (χ/θ 39.370), κατά τις ώρες 19.00΄ έως 07.00΄ της επομένης, ως εξής:

Τοπικός αποκλεισμός τμημάτων του παραπλεύρου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, μεγίστου μήκους (50) μέτρων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος, ελάχιστου πλάτους (5,5) μέτρων.

Αποκλεισμός δεξιού τμήματος κλάδου εισόδου.

Αποκλεισμός αριστερού τμήματος του δεξιού κλάδου εισόδου.

Αποκλεισμός αριστερού τμήματος της κάθετης οδού, στον κλάδο εισόδου.

Αποκλεισμός αριστερού τμήματος του κλάδου εισόδου.

Αποκλεισμός δεξιού τμήματος του κλάδου εισόδου.

Αποκλεισμός δεξιού τμήματος του κλάδου εξόδου.

Αποκλεισμός αριστερού τμήματος του κλάδου εξόδου.

Τμήμα Γ

Εναλλάξ αποκλεισμός αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και αποκλεισμός τμήματος Λωρίδας Επιτάχυνσης, κατά τις ώρες 19.00΄ έως 07.00΄ της επομένης, ως εξής:

Από χ/θ 32.300 έως χ/θ 35.300, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Από χ/θ 35.000 έως χ/θ 37.200, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Από χ/θ 27.200 έως χ/θ 34.500, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Από χ/θ 34.800 έως χ/θ 32.500, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.