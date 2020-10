Κοινωνία

Εκατοντάδες κλήσεις για “κόντρες” στην Αττική

Εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα της νυχτερινής εξόρμησης του Σαββάτου σε διάφορα σημεία της Αττικής.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την αντιμετώπιση - πρόληψη των αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και λοιπών επικίνδυνων παραβάσεων, πραγματοποιήθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου προς Κυριακή ειδική εξόρμηση, σε διάφορα σημεία της Αττικής (Νέα Θηβών και Ραδιοφωνίας, Λ. Σχιστού, Αττικού Άλσους και Έβρου, Θέατρο Λυκαβηττού, Ε.Ο. Αθηνών-Σουνίου [Λιμανάκια-RIBAS], έξοδο Αττικής οδού-Παλλήνη, Περιφερειακή Αιγάλεω).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Τροχαίας, κατά την ανωτέρω δράση, βεβαιώθηκαν 334 παραβάσεις, ως ακολούθως:

68 για υπερβολική ταχύτητα,

37 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

34 για υπερβολικό θόρυβο,

24 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

20 για μη χρήση κράνους,

9 παραβάσεις ΚΤΕΟ,

6 για παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων,

5 για στέρηση καθρεφτών οχημάτων,

5 για αντικανονικούς υαλοπίνακες (φιμέ),

4 για επίδειξη ικανοτήτων,

3 για μέθη,

3 για διενέργεια επικίνδυνων ελιγμών,

2 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

114 για λοιπές παραβάσεις της τροχαίας νομοθεσίας.

Αφαιρέθηκαν 97 άδειες ικανότητας οδήγησης, 91 άδειες κυκλοφορίας και 38 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας. Ακόμη ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανοφόρα οχήματα 41 οχήματα.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.