Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα 340 rapid test στο Θησείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες. Πόσα βγήκαν θετικά.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες, στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Θησείο.

Πραγματοποιήθηκαν 340 έλεγχοι, εκ των οποίων ανευρέθησαν 8 θετικά δείγματα, από τα οποία 6 αφορούν σε Έλληνες και δυο 2 σε αλλοδαπούς (5 άνδρες και 3 γυναίκες), με διάμεση ηλικία τα 21 έτη.