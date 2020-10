Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιωάννινα: Σαρωτικοί έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των rapid τεστ σε κατοίκους της περιοχής.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα, από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή, δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες, στην πόλη των Ιωαννίνων.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.019 έλεγχοι, εκ των οποίων βρέθηκαν 25 θετικά δείγματα, τα οποία αφορούν σε Έλληνες (14 άνδρες και 11 γυναίκες), με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.