Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Χειμώνας από Τρίτη

Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαπτώσεις. Πού θα "χτυπήσει" η κακοκαιρία. Πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, από αύριο Τρίτη (20/10) μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης (22/10) εξέδωσε η ΕΜΥ. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που πιθανώς να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:

1. Από νωρίς το πρωί της Τρίτης (20-10-2020) η Κρήτη και πιθανώς πρόσκαιρα τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου.

2. Από τη νύχτα της Τρίτης (20-10-2020) η Εύβοια και από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (21-10-2020) οι δυτικές Κυκλάδες.

3. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από την Πέμπτη (22-10-2020) το πρωί στις βορειότερες περιοχές και από το απόγευμα στην Κρήτη.