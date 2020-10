Κοινωνία

“Φαρ Ουέστ” το κέντρο της Αθήνας: Διερχόμενος οδηγός τραυματίστηκε απο σφαίρα (εικόνες)

Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών με πυροβολισμούς και τραυματίες. Στο νοσοκομείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Τρεις πυροβολισμοί και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός της άγριας συμπλοκής μεταξύ νεαρών, μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Ανάμεσα στους τραυματίες και ένας διερχόμενος οδηγός μηχανής.

Όλα ξεκίνησαν στη 1:30 το μεσημέρι, όπου σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δύο ομάδες ατόμων από τέσσερα οχήματα ενεπλάκησαν σε καβγά. Οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο ομάδων μεταφέρθηκαν κατά μήκος της οδού Αγίου Μελετίου, όπου οι εμπλεκόμενοι πέταξαν μεταξύ άλλων καδρόνια, ξύλα και έσπασαν παρμπρίζ αυτοκινήτων, ενώ όταν έφτασαν στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως έπεσαν και τρεις πυροβολισμοί.

Τέσσερις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι συμμετείχαν στην καταδίωξη που ακολούθησε τους πυροβολισμούς, τραυματίστηκαν όταν ανατράπηκαν οι μηχανές στις οποίες επέβαιναν.

Οι συνολικά πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς να διατρέχουν κάποιο κίνδυνο, ενώ η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή πέντε ατόμων τα οποία εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο στην περιοχή των Πατησίων.