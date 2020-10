Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Λάζλο Μπόλονι

Πρώτη προπόνηση με το “καλησπέρα” από τον Ρουμάνο τεχνικό. Η ανακοίνωση της “πράσινης” ΠΑΕ.

Ο Παναθηναϊκός γύρισε... σελίδα στον πάγκο του, οριστικοποιώντας το μεσημέρι της Δευτέρας, την πρόσληψη του Ρουμάνου Λάζλο Μπόλονι.

Ο 67χρονος τεχνικός θα πραγματοποιήσει το απόγευμα την πρώτη του προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης”, όπου θα γνωριστεί με τους παίκτες και το υπόλοιπο επιτελείο, ενώ θα κάνει το ντεμπούτο του στο ματς του Σαββάτου κόντρα στον Βόλο, στο ΟΑΚΑ.

Ο Μπόλονι υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας (με απολαβές 400.000 ευρώ τον πρώτο χρόνο και 500.000 ευρώ το δεύτερο, συν πολλά μπόνους στόχων).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της “πράσινης” ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Λάζλο Μπόλονι.

Ο νέος προπονητής της ομάδας μας γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1953 στην πόλη Τίργκου Μούρες της Ρουμανίας. Ως ποδοσφαιριστής έπαιξε σε υψηλό επίπεδο, χρίστηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 1986 με τη Στεάουα Βουκουρεστίου, έπαιξε σε Βέλγιο και Γαλλία, ενώ με την εθνική ομάδα κατέγραψε πάνω από 100 συμμετοχές.

Η προπονητική καριέρα του Λάζλο Μπόλονι ξεκίνησε στα 41 του χρόνια από τη γαλλική Νανσί. Παρέμεινε έξι χρόνια και κατάφερε να ανεβάσει την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Το 2000 αποδέχθηκε την πρόταση της εθνικής Ρουμανίας, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο. Στη συνέχεια ήρθε η πρόκληση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Με τον πορτογαλικό σύλλογο κέρδισε νταμπλ και σούπερ καπ στα δύο χρόνια παραμονής του. Το 2003 επέστρεψε στη Γαλλία, αυτή τη φορά για τη Ρεν, την οποία οδήγησε στο καλύτερο βαθμολογικό πλασάρισμα της ιστορίας της, στην 4η θέση. Το 2006 τον προσέλαβε η Μονακό, αλλά το άσχημο ξεκίνημα οδήγησε στη λύση συνεργασίας μετά από μερικούς μήνες. Το καλοκαίρι του 2007 μετακόμισε στο Κατάρ και την Αλ Τζαζίρα, για να επιστρέψει στην Ευρώπη ένα χρόνο αργότερα για τη βελγική Σταντάρ Λιέγης. Εκεί κατέκτησε ακόμα ένα τίτλο πρωταθλητή στα σχεδόν δύο χρόνια παραμονής του. Άλλαξε πάλι ήπειρο και πήγε στην Αλ Ουάχντα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου όμως παρέμεινε ελάχιστα. Πίσω στην Ευρώπη τον Ιανουάριο του 2011 για τη γαλλική Λανς, την οποία προσπάθησε να κρατήσει στην πρώτη κατηγορία δίχως να τα καταφέρει. Το 2011-12 κάθισε στον πάγκο του ΠΑΟΚ, με τον οποίο έφτασε έως τους “32” του Europa League. Το 2012 πήγε ξανά στο Κατάρ στην Αλ Κορ, ενώ το 2015 μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Ιτιχάντ. Η επιστροφή στην Ευρώπη έγινε το 2017 όταν και προσελήφθη από τη βελγική Αντβέρπ. Έμεινε για τρία χρόνια, κατακτώντας ένα Κύπελλο, ενώ η ομάδα συμμετείχε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το καλοκαίρι του 2020 τον προσέλαβε η Γάνδη όπου παρέμεινε για δύο μήνες.

Ο κύριος Μπόλονι θα προπονήσει σήμερα το απόγευμα για πρώτη φορά την ομάδα και αύριο θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του.

Καλωσορίζουμε τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού!».

Οργισμένες αντιδράσεις φιλάθλων για την κάκιστη πορεία της ομάδας

Περίπου 60 οπαδοί του Παναθηναϊκού περίμεναν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας την αποστολή του “τριφυλλιού” που έφτασε στην Αθήνα από το Ηράκλειο, προκειμένου να εκφράσουν τα παράπονα τους για την κάκιστη πορεία της ομάδας στα πρώτα τέσσερα ματς της Super League.

Μετά το ισόπαλο 2-2 με τον ΟΦΗ, οι άνθρωποι της ομάδας είχαν πάρει τα... μέτρα τους για παν ενδεχόμενο και η αποστολή βγήκε από την πλαϊνή πύλη της αίθουσας αφίξεων (υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων), όπου τους περίμενε το πούλμαν.

Με το που εμφανίστηκαν οι παίκτες ακολούθησαν πολύ έντονες αποδοκιμασίες και ύβρεις, με τους αρχηγούς της ομάδας Δημήτρη Κουρμπέλη, Σωκράτη Διούδη, τον Φεντερίκο Μακέντα κι άλλους τρεις παίκτες να πηγαίνουν προς το μέρος των οπαδών για να τους μιλήσουν.

Μετά από πέντε λεπτά συζήτησης (που ολοκληρώθηκε με χειροκρότημα παρότρυνσης από τους οπαδούς), οι παίκτες μπήκαν στο πούλμαν που ακολούθως αποχώρησε για το “Γ. Καλαφάτης”.