Υπηρεσία Ασύλου: Μόνο με ηλεκτρονικό ραντεβού η εξυπηρέτηση του κοινού

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ενισχύει με νέες υπηρεσίες την ψηφιακή πύλη.

«Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ενισχύει με νέες υπηρεσίες την ψηφιακή πύλη (applications.migration.gov.gr). Από αύριο, Τρίτη 20.10.2020, δίνεται η δυνατότητα στους αιτούντες άσυλο να κλείνουν ηλεκτρονικά το ραντεβού τους και τονίζεται ότι η υπηρεσία Ασύλου πλέον θα εξυπηρετεί το κοινό αποκλειστικά και μόνο κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.



Σύμφωνα με την ενημέρωση, «ήδη, αποκλειστικά με ραντεβού, γίνονται:

Προγραμματισμένες συνεντεύξεις

Προγραμματισμένες καταγραφές

Κατάθεση δικαιολογητικών σχετικών με υπόθεση οικογενειακής επανένωσης (υποθέσεις Δουβλίνου)

Εξαιρετικά, επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής άνευ ραντεβού, για λόγους δεσμευτικών προθεσμιών.



Παράλληλα πολλές υπηρεσίες διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, από τον Ιούνιο του 2020, χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας, όπως:

Αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας

Αλλαγή στοιχείων ταυτότητας,

Αίτηση αναβολής/επίσπευσης της συνέντευξης,

Βεβαίωση κατάστασης αιτήματος,

Βεβαίωση διαχωρισμού φακέλων,

Βεβαίωση κατάθεσης εγγράφων,

Βεβαίωση χορήγησης αντιγράφων

Αίτηση για νομική συνδρομή

Αναζήτηση ΠΑΑΥΠΑ



Επίσης, για την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών, η ισχύς των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία (τρίπτυχο) έχει παραταθεί από 2 Νοεμβρίου 2020 έως και 14 Ιανουαρίου 2021, ανάλογα με το τελικό ψηφίο του αριθμού υπόθεσής τους».