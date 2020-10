Αθλητικά

Επιστρέφουν οι φίλαθλοι στα γήπεδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πράσινο φως από τους λοιμωξιολόγους για την παρουσία οπαδών πιλοτικά στις εξέδρες των ελληνικών γηπέδων.

"Η Κυβέρνηση αποφάσισε τη μερική επιστροφή φιλάθλων στα γήπεδα για το Πρωτάθλημα Super League 1, καθώς και τους αγώνες των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ποδοσφαίρου, κατόπιν έγκρισης της UEFA και με αυστηρή τήρηση πάντα των υγειονομικών κανόνων", όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.



Ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:



Με αφετηρία την 7η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Super League 1, στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, θα επιτρέπεται η είσοδος των φιλάθλων σε ποσοστό 10% της συνολικής χωρητικότητας ανά θύρα, με ανώτατο επιτρεπτό όριο τους 3.500 θεατές.



Στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου, θα διεξαχθούν πιλοτικά, με κόσμο, οι εντός έδρας ευρωπαϊκοί αγώνες των ελληνικών ομάδων που είναι προγραμματισμένοι αυτή την εβδομάδα, καθώς και ένας – δύο αγώνες της 6ης αγωνιστική του Πρωταθλήματος Super League 1, παρουσία των αρμόδιων εποπτικών φορέων.



Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:





Οι γηπεδούχες Π.Α.Ε. οφείλουν να αποστέλλουν σε ψηφιακή μορφή, στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, φάκελο που θα συμπεριλαμβάνει το πλάνο θέσεων και τα εισιτήρια.

Εισιτήρια θα πωλούνται μόνο ηλεκτρονικά (online) και όχι σε φυσικά σημεία πώλησης.

Οι φίλαθλοι θα πρέπει να κάθονται στη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριο τους, τηρώντας την απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου ανάμεσά τους και φορώντας προστατευτική μάσκα για τον Covid-19.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση παραβίασης του υγειονομικού πρωτοκόλλου επιστροφής των φιλάθλων, προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις που θα επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές στις υπαίτιες Π.Α.Ε., για τη διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών, όπου θα ισχύει μόνο το Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων.