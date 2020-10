Κόσμος

Χιλή: Η επέτειος που έφερε επεισόδια, λεηλασίες και εκατοντάδες συλλήψεις (εικόνες)

Με συγκρούσεις, πυρπόληση δύο εκκλησιών και σχεδόν 600 συλλήψεις στην πρώτη επέτειο της κοινωνικής εξέγερσης.

Δεκάδες χιλιάδες Χιλιανοί συγκεντρώθηκαν χθες στο Σαντιάγο για την πρώτη επέτειο από την έναρξη των μαζικών κινητοποιήσεων πριν από έναν χρόνο, με αίτημα μεγαλύτερη ισότητα, κατά τη διάρκεια μιας ημέρας που σηματοδοτήθηκε από την πυρπόληση δύο εκκλησιών και σχεδόν 600 συλλήψεις.

Μία εβδομάδα πριν από το ιστορικό δημοψήφισμα, όπου οι Χιλιανοί καλούνται να αποφασίσουν για τη μεταρρύθμιση του Συντάγματος, η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της με ειρηνικό τρόπο, όμως στο τέλος της ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη 580 ανθρώπων σε ολόκληρη τη χώρα.

Έως και 30.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στην Πλάζα Ιτάλια, εμβληματικό σημείο της κοινωνικής διαμαρτυρίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης. Πρόκειται, δηλαδή, για τη μεγαλύτερη διαδήλωση αυτής της χρονιάς.

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο τέλος της ημέρας μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων επιβολής του νόμου, που είχαν αναπτυχθεί στην καρδιά της πρωτεύουσας της χώρας, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μια εκκλησία λεηλατήθηκε και πυρπολήθηκε στην αρχή, όμως η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένας δεύτερος ναός, σε πολύ κοντινή απόσταση, καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες. «Να πέσει! Να πέσει!», φώναζαν ομάδες διαδηλωτών, που είχαν τα πρόσωπά τους καλυμμένα.

«Το να καίνε τις εκκλησίες αποτελεί μια έκφραση βίας», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Βίκτορ Περέζ, προσθέτοντας πως τις ταραχές προκάλεσαν ομάδες που είχαν παρεισφρήσει στη χθεσινή διαδήλωση.

Οι σχεδόν μισές από τις 580 συλλήψεις έγιναν στην περιοχή του Σαντιάγο, όμως επεισόδια σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Μεταξύ των διαδηλωτών, πολλοί νέοι, αλλά επίσης και οικογένειες. Ορισμένοι κρατούσαν σημαίες, φώναζαν συνθήματα ζητώντας βαθιές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Πριν από έναν χρόνο, μια κινητοποίηση κατά της αύξησης της τιμής των εισιτηρίων του μετρό είχε οδηγήσει σε ξέσπασμα της βίας. Εκείνη η ημέρα είχε αποτελέσει το σημείο εκκίνησης μαζικών διαδηλώσεων, λεηλασιών και συγκρούσεων με τις δυνάμεις ασφαλείας. Χιλιάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων μηνών και καμιά τριανταριά έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 έπειτα από επέμβαση της αστυνομίας.