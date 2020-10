Κοινωνία

Έκαναν έξωση σε 90χρονη για 1200 ευρώ

Η ηλικιωμένη και ο εγγονός της έμειναν στον δρόμο για ένα 24ωρο. Τι δήλωσε η διευθύντρια των «Γιατρών του Κόσμου».

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η έξωση που έγινε σε μια 90χρονη και τον 25χρονο εγγονό της από το διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν στον Άγιο Δημήτριο για χρέη 1.200 ευρώ.



Η ηλικιωμένη ζούσε στο σπίτι μαζί με τον 25χρονο εγγονό της, τον οποίο μεγάλωσε η ίδια από τότε που ήταν τεσσάρων ετών. Τα μόνα έσοδα τους ήταν μια σύνταξη 290 ευρώ και τα μεροκάματα που έκανε ο 25χρονος εγγονός της τα οποία λόγω κορονοϊού άρχισαν να μειώνονται, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα χρήματα για τις υποχρεώσεις.

Η 90χρονη και ο εγγονός της αφού δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα ενοίκιά τους τους έγινε έξωση και έμειναν για ένα εικοσιτετράωρο στο δρόμο αφού δεν ήθελαν να αποχωριστούν τον σκύλο τους.



Ο 25χρονος μίλησε στο Mega για το γεγονός. «Ήρθαν απόγευμα στο σπίτι και μας είπαν ότι πρέπει να φύγουμε. Τους εξηγήσαμε την κατάσταση, αλλά εκείνοι επέμεναν να φύγουμε. Μέναμε 10 χρόνια σε αυτό το σπίτι» εξήγησε τονίζοντας ότι η οικογένειά του είναι η γιαγιά. «Δεν έχουμε άλλους», είπε χαρακτηριστικά ο νεαρός που έχει κάνει διάφορες δουλειές προκειμένου να τα βγάλουν πέρα.



Από την πλευρά της, η διευθύντρια των «Γιατρών του Κόσμου», Ευγενία Θάνου, χαρακτήρισε συγκλονιστικό το γεγονός.



«Συγκλονιστικό για εμάς αυτό που είδαμε. Βρήκαμε στέγη και για το κατοικίδιο. Το Σάββατο έμειναν στο δρόμο, γιατί δεν ήθελαν να το αφήσουν. Έμειναν στον δρόμο, στο παγκάκι. Έφυγαν και έψαχναν να πάνε να μείνουν σε συγγενικά τους πρόσωπα ωστόσο δεν κατάφεραν να φιλοξενηθούν κάπου», ανέφερε τονίζοντας πως έξωση χωρίς καμία ειδοποίηση εν μέσω Covid-19 γίνεται για πρώτη φορά.



Οι «Γιατροί του Κόσμου» όπως ανακοίνωσε η κ. Θάνου προτίθενται να πληρώσουν το νοίκι και τους λογαριασμούς της γιαγιάς και του 25χρονου για ένα χρόνο, αλλά και να βρουν μία σωστή εργασία για τον 25χρονο. Μέχρι τότε, γιαγιά και εγγονός, θα μένουν στη δομή αστέγων.