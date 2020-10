Πολιτική

ΥΠΕΞ: Διπλωματικές πρωτοβουλίες για τις τουρκικές προκλήσεις

Η Ελλάδα βάζει στο τραπέζι και το άρθρο της ευρωπαϊκής συνθήκης για παροχή συνδρομής σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, το Υπουργείο προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην οποία καταγγέλλεται η άκρως αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Τουρκίας.

Ε πιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, στην οποία, πέρα από την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζεται ότι η τουρκική συμπεριφορά όχι μόνο αντιβαίνει τους στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς μιας Συμμάχου χώρας, αλλά παράλληλα δημιουργεί τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και αντίκειται στις προβλέψεις του προοιμίου της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ.

πιστολή προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, για την τουρκική παραβατικότητα, στην οποία θα τονίζεται το θεμελιώδες δικαίωμα της χώρας μας να κάνει επίκληση του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ρήτρα αμοιβαίας αλληλεγγύης). Καταγγελία στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) της παράνομης αναγγελίας για την επέκταση της Τουρκικής περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης η οποία επικαλύπτει περιοχές Ελληνικής κυριαρχίας και δικαιοδοσίας, η οποία συνεπώς δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και παράλληλα δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής.

Παράλληλη καταγγελία στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (ΙΜΟ) για το ίδιο ζήτημα.

Πραγματοποίηση από την Πρεσβεία στην Άγκυρα έντονου διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά.

Άμεση ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής-FRONTEX, η οποία επιχειρεί σε μέρος της εν λόγω περιοχής εντός της Ελληνικής δικαιοδοσίας.

Προβολή του αποσταθεροποιητικού ρόλου της Τουρκίας σε διεθνές επίπεδο και παράλληλα ανάδειξη στα αρμόδια Διεθνή Όργανα της συνεχούς και καθημερινά επιδεινούμενης κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.

Ως «κακή έκπληξη» που προκαλεί απογοήτευση στο Βερολίνο περιγράφει, στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην «Καθημερινή», ο Yπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας, την απόφαση της Τουρκίας να στείλει εκ νέου το ερευνητικό πλοίο «Ορούτς Ρέις» σε απόσταση αναπνοής από το Καστελλόριζο.