Δίκη Χρυσής Αυγής: Ένταση και αντιδράσεις για την πρόταση της εισαγγελέως

Στην τελική ευθεία η δίκη στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Η πρόταση της εισαγγελέως που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Μια ανάσα από την τελική απόφαση, μετά από 5,5 χρόνια και 462 συνεδριάσεις, ήρθε νωρίς το πρωί η εισαγγελική πρόταση, για όλους τους καταδικασθέντες πλην του καθ' ομολογία δολοφόνου του Παύλου Φύσσα.

Η πρόταση της κ. Αδαμαντίας Οικονόμου είναι να μην πάει στην φυλακή κανένας άλλος από τους δεκάδες καταδικασμένους, πλην του καθ΄ ομολογίαν δολοφόνου του Παύλου Φύσσα, ούτε καν όσοι αποτελούσαν το διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά να τους επιβληθούν διάφοροι περιοριστικοί όροι.

Το σκεπτικό της πρότασής της στηρίζεται μεταξύ άλλων στο ότι οι καταδικασθέντες έχουν μόνιμη και γνωστή διαμονή, ενώ σε όσους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι τους τήρησαν. Επίσης, το σκεπτικό στηρίζεται στο ότι δεν είναι ύποπτοι φυγής και περιμένουν τη δίκαιη κρίση του δικαστηρίου. Πρόσθεσε δε ότι εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα στο δικαστήριο. Μάλιστα, η κ. Οικονόμου τόνισε ότι κατά το τελευταίο διάστημα προσήλθαν στο δικαστήριο και καταδικασθέντες πρώην βουλευτές, αναφέροντας ονομαστικά όσους παρέστησαν.



Αυτή η πρόταση της Αδαμαντίας Οικονόμου, που πρότεινε να μην εκτιθούν στη φυλακή - τουλάχιστον πριν την έφεση - οι βαριές ποινές που έχουν ήδη ανακοινωθεί, προκάλεσε την οργή των θυμάτων της Χρυσής Αυγής.

Παράλληλα, με αιχμηρές δηλώσεις αντέδρασαν οι συνήγοροι Πολιτικής Αγωγής στην πρόταση της εισαγγελέως να χορηγηθούν αναστολές σε όλους τους κατηγορούμενους της Χρυσής Αυγής, πλην του Ρουπακιά.





«Η πρόταση της εισαγγελέως έχει την ίδια βαρύτητα με την πρόταση της περί αθωότητας των κατηγορουμένων» σημείωσε ο Παναγιώτης Σάπουντζακης, δικηγόρος του ΠΑΜΕ. «Η εισαγγελέας επικαλέστηκε ότι δεν συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις, παρόλο που [ο Μιχαλολιάκος] καταδικάστηκε το '79 σε μια ποινή. Ξέχασε να πει ότι αυτή η ποινή ήταν ότι τότε έβαζε βόμβες σε κινηματογράφους που έδειχναν σοβιετικά έργα, όπως παρέβλεψε και την προκλητική συμπεριφορά του κ. Λαγού» υπογράμμισε ο συνήγορος του ΠΑΜΕ και συμπλήρωσε εμφατικά: «Αν δοθεί αναστολή κινδυνεύει η Δημοκρατία. Η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε ακριβώς επειδή υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Οι κατηγορούμενοι με τη στάση τους δεν παρέχουν κανένα εχέγγυο ότι δεν θα τελέσουν αλλά εγκλήματα».



Από την πλευρά του ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος των Αιγυπτίων ψαράδων, δήλωσε ότι «τώρα που η δίκη τελειώνει, η εισαγγελέας έχει αποβάλει τα προσχήματα και μετετράπη σε συνήγορο των κατηγορουμένων». Σημείωσε ότι την κ. Οικονόμου «τη θυμόμαστε από άλλες δίκες, αναρχικών, που είχε αντίθετη συμπεριφορά και ζητούσε να πάνε στη φυλακή άνθρωποι οι οποίοι τελικά αθωώθηκαν». Όπως δήλωσε ο ίδιος, η εισαγγελέας «δεν αναμασά μόνο τα νομικά αλλά και τα πολιτικά επιχειρήματα των χρυσαυγιτών. Παραβλέπει τις βόμβες του Μιχαλολιάκου, το ότι ο Λαγός παραβίασε τους περιοριστικούς όρους». «Είμαστε σίγουροι ότι το δικαστήριο πάλι θα την αγνοήσει, αλλιώς θα είναι η πρώτη εγκληματική οργάνωση στην ιστορία της χώρας που θα έχουν αφεθεί όλοι ελεύθεροι» τόνισε ο κ. Παπαδάκης.



Και ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ανέφερε ότι «η εισαγγελέας δεν κρατά πια ούτε τα προσχήματα. Είναι εισαγγελέας υπεράσπισης της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης». Ο συνήγορος Πολιτικής Αγωγής σχολίασε ότι «υπάρχει κάτι σάπιο στην εισαγγελία της χώρας όταν η εισαγγελέας λέει ψέματα προς το δικαστήριο ότι ο Λαγός δεν παραβίασε τους όρους. Όταν λέει ότι η προμήθεια εκρηκτικών υλών είναι χαμηλής απαξίας» και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Αν, όπως λέει, η Χρυσή Αυγή έχει διαλυθεί, ας πάρει ένα τηλέφωνο τον Μιχαλολιάκο να τον ενημερώσει».

Στο δικαστήριο ανέβηκαν οι τόνοι, όταν ο συνήγορος του καταδικασθέντα σε δεκαετή κάθειρξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Αρτέμη Ματθαιόπουλου, αναφέρθηκε σε δηλώσεις της Πολιτικής Αγωγής, λέγοντας: «Έχουν δικαίωμα αυτοί να μιλούν για την ποινή και την αναστολή; Αυτά είναι πειθαρχικά αδικήματα στο ΔΣΑ, αλλά δεν αφορούν το δικαστήριό σας. Σας προσβάλει όμως αυτό εσάς και την εισαγγελική Αρχή. Στην κρίση σας».



Οι συνήγοροι Πολιτικής Αγωγής του απάντησαν: «Να μας φέρετε και του Λαγού τη δήλωση», αναφερόμενοι σε δήλωσή του ότι δεν αναγνωρίζει το δικαστήριο, προκαλώντας αναστάτωση μέσα στην αίθουσα.

Οι δευτερολογίες των συνηγόρων υπεράσπισης των καταδικασθέντων στη δίκη της Χρυσής Αυγής θα συνεχιστούν στις 10.00 το πρωί της Τρίτης. Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει για το ποιοι θα εκτίσουν την ποινή τους και ποιοι θα παραμείνουν ελεύθεροι, μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων της υπεράσπισης.