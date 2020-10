Κοινωνία

ΓΑΔΑ: Απάντηση για την κράτηση του 14χρονου μαθητή

Ανακοίνωση για την κράτηση και τις συνθήκες κράτησης του μαθητή που συνελήφθη στο μαθητικό συλλαλητήριο εξέδωσε η ΓΑΔΑ.

Τη δική της απάντηση σχετικά με την κράτηση επί τέσσερις ημέρες του 14χρονου μαθητή στη ΓΑΔΑ, έπειτα από εκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη, δίνει η Αστυνομία.

Όπως αναφέρει, το ζήτημα της κράτησής του δεν αναφέρθηκε νωρίτερα για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής του και της οικογένειας του, ενώ πλέον ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την απόφαση της ανακρίτριας να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικό όρο.

Υποστηρίζει ότι σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία και ενημερώθηκε αμέσως για τα δικαιώματά του τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα του, παρουσία της οποίας πραγματοποιήθηκαν όλες οι νόμιμες ανακριτικές πράξεις και συντάχθηκαν οι απαιτούμενες ανακριτικές εκθέσεις της σύλληψης και εξέτασης.

Για την κράτησή του αποφάσισε η 1η Ανακρίτρια του Τμήματος Ανηλίκων, την Πέμπτη, η οποία και διέταξε να επαναπροσαχθεί τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κρατήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους κράτησης ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης ανηλίκων, δέχθηκε τρία επισκεπτήρια:

την 12:00 ώρα της 17/10/2020 από τον συνήγορό του

την 12:35 ώρα της 17/10/2020 από την μητέρα του

την 14:00 ώρα της 18/10/2020 από την μητέρα του.

Επισημαίνει ότι, δεν υπήρξε κανένας περιορισμός για τον αριθμό και τη διάρκεια των επισκεπτηρίων, καθώς και την εν γένει επικοινωνία του.