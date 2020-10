Πολιτική

Φίλης στον ΑΝΤ1: Να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια με την Τουρκία (βίντεο)

Αναλύει την τακτική και τις επιδιώξεις του Ερντογάν, υπογραμμίζοντας πως θέλει να αλλάξει το “status quo” στο Αιγαίο.​