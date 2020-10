Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Τι αποφάσισαν Μητσοτάκης και ειδικοί μετά την “έκρηξη” των κρουσμάτων

Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη μετά την αύξηση των κρουσμάτων. Ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι. Τι αποφασίστηκε σε τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο της πόλης.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα της Θεσσαλονίκης και η υγειονομική επιβάρυνση που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες, εξετάστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε απόψε μέσω τηλεδιάσκεψης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στη σύσκεψη εκφράστηκε έντονη ανησυχία για την αυξητική τάση των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη και τους όμορους Δήμους ενώ επισημάνθηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων ήταν τα 33 έτη, γεγονός που σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι πιο έντονο στις νεότερες ηλικίες.Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τονίστηκε η ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των υγειονομικών κανόνων και συζητήθηκαν οι τρόποι, κυρίως μέσω των εποπτικών μηχανισμών, ώστε να περιοριστεί η εικόνα χαλάρωσης που παρατηρείται, η συνέχιση της οποίας θα είχε ως αποτέλεσμα το ενδεχόμενο η Θεσσαλονίκη να περάσει στο «πορτοκαλί» επίπεδο προληπτικών μέτρων και κανόνων.

Παράλληλα συζητήθηκαν οι επιλογές που υπάρχουν για την 26η Οκτωβρίου, ημέρα εορτής του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, Αγίου Δημητρίου και της επετείου απελευθέρωσης της πόλης, με δεδομένες τις ιδιαίτερες φετινές συνθήκες και εξετάστηκαν μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός. Υπογραμμίστηκε δε ο αυξημένος ρόλος τον οποίο καλείται να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, Μιχάλης Καραμαλάκης και ο καθηγητής παθολογίας - λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας.

Ζέρβας: Δεν αποφασίστηκαν νέα μέτρα

«Δεν αποφασίστηκαν νέα περιοριστικά μέτρα» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τονίζοντας ότι ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις, ο κ. Ζέρβας επισήμανε την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία το τρίτο κύμα. «Θέλει ουσιαστική προσπάθεια για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που πέτυχαμε τις προηγούμενες δύο φορές. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται πολύ κοντά στο πορτοκαλί».

«Λόγω αδικαιολόγητης ανεμελιάς» αιτιολόγησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού, κατά τη τηλεδιάσκεψη με τον κ. Μητσοτάκη και τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, κάνοντας έκκληση σε όλους να προσέχουν.

«Ο δήμος Θεσσαλονίκης και η δημοτική αστυνομία θα αρχίσει από αύριο εκτεταμένους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων. Θέλει συλλογική προσπάθεια. Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε» πρόσθεσε ο κ. Ζέρβας.

Όσον αφορά το εορταστικό τριήμερο της Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ότι αύριο, το αργότερο μεθαύριο, θα έχουν νεότερα και θα έχουν παρθεί η αποφάσεις. Ωστόσο, όπως δήλωσε: «Πολύ φοβάμαι ότι δυστυχώς να μην χαρούμε αυτό τον εορτασμό».

