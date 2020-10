Υγεία - Περιβάλλον

Κολονοσκόπηση: μια εξέταση που σώζει ζωές

Γράφει ο Γεώργιος Καλλιμάνης, Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής – Συντονιστής Γαστρεντερολογικού Τμήματος ΥΓΕΙΑ, Διευθυντής Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου παγκοσμίως αποτελεί μια από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου στον άνθρωπο. Στη χώρα μας κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται με καρκίνο περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι ενώ στις Η.Π.Α αποτελεί η 2η αιτία θανάτου από καρκίνο.

Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ασθενών θα είχε σωθεί αν είχε υποβληθεί έγκαιρα σε προληπτικό έλεγχο με κολονοσκόπηση, αφαιρώντας τους πολύποδες ενδοσκοπικά χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Η κολονοσκόπηση είναι η εξέταση που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου και την μείωση των θανάτων από αυτήν την κοινή πάθηση. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε εάν η κολονοσκόπηση είναι η κατάλληλη εξέταση για εσάς είναι να μιλήσετε με τον ιατρό σας.

Ακολουθούν μερικοί από τους πιο συνηθισμένους μύθους και αλήθειες σχετικά με την κολονοσκόπηση:

Μύθος: Δεν θέλω να κάνω κολονοσκόπηση αφού δεν έχω ενοχλήματα.

Αλήθεια: Οι ασθενείς που εμφανίζονται με καρκίνο του ΠΕ με συμπτώματα είναι μόνο το 20%. Οι υπόλοιποι δεν έχουν συμπτώματα και ως εκ τούτου τη στιγμή της διάγνωσης συνήθως βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο γεγονός που επιβαρύνει το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Μύθος: Φοβάμαι να κάνω κολονοσκόπηση επειδή άκουσα ότι είναι επικίνδυνη.

Αλήθεια: Όπως οι περισσότερες διαγνωστικές πράξεις έτσι και η κολονοσκόπηση έχει και αυτή έναν μικρό κίνδυνο επιπλοκών. Η ραγδαία εξέλιξη όμως της τεχνολογίας με την χρήση full high definition εικόνας, με ευρεία γωνία εικόνας με την χρήση πιο εύκαμπτων ενδοσκοπίων και χρησιμοποίηση απορροφήσιμων αερίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης, καθώς και η αυξανόμενη εκπαίδευση και εμπειρία των γαστρεντερολόγων έχει αποφέρει μεγάλη μείωση των επιπλοκών που την καθιστά σε μέγιστο βαθμό ασφαλή.

Μύθος: Δεν θέλω να κάνω κολονοσκόπηση επειδή άκουσα ότι είναι επώδυνη.

Αλήθεια: Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε κολονοσκόπηση είναι κατασταλμένοι με μέθη και δεν αισθάνονται πόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης δεν είναι πλέον σύνηθες να αισθάνεστε φουσκωμένοι και αέριοι μετά τις εξετάσεις καθόσον χρησιμοποιούνται απορροφήσιμα αέρια (CO2) που δεν δημιουργούν μετεωρισμό κοιλίας.

Μύθος: Δεν θέλω να κάνω κολονοσκόπηση επειδή ακούω ότι τα τεστ κοπράνων είναι ευκολότερα.

Αλήθεια: Τα τεστ κοπράνων είναι εν μέρει αποτελεσματικά στη διαλογή των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου και εάν είναι θετικά θα οδηγήσουν σε διαγνωστική κολονοσκόπηση. Η κολονοσκόπηση δεν είναι μόνο πιο ακριβής από τις εξετάσεις κοπράνων, αλλά είναι επίσης ο μόνος τρόπος πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου αφαιρώντας επί τόπου τους πολύποδες.

Μύθος: Δεν θέλω να κάνω κολονοσκόπηση λόγω υψηλού κόστους.

Αλήθεια: Ο νόμος για την προσιτή φροντίδα υποχρεώνει ότι όλες οι κολονοσκοπήσεις ελέγχου καλύπτονται πλήρως από ασφάλιση ξεκινώντας από την ηλικία των 50 ετών για όλους με μέσο κίνδυνο. Εάν έχετε οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου ή του ορθού, μιλήστε με τον ιατρό σας σχετικά με το εάν μπορεί να επωφεληθείτε από προηγούμενες ή συχνότερες εξετάσεις. Γενικά το κόστος είναι ελάχιστο σε σχέση με το όφελος που προσφέρεται από αυτήν.

Μύθος: Δεν θέλω να κάνω κολονοσκόπηση επειδή φοβάμαι τα αποτελέσματα.

Αλήθεια: Ο σκοπός της κολονοσκόπησης είναι η πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου με την αφαίρεση ασυμπτωματικών προκαρκινικών πολύποδων. Εφόσον οι ασθενείς δεν έχουν συμπτώματα, αυτή είναι μια προληπτική εξέταση και οι ασθενείς δεν πρέπει να φοβούνται τα αποτελέσματά της. Μόνο να ωφεληθούν μπορούν. Εφόσον η κολονοσκόπηση σώζει την ζωή μας πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να την κάνουμε έγκαιρα και συστηματικά.

Μύθος: Οι άνδρες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω την εξέταση επειδή είμαι γυναίκα.

Αλήθεια: ΛΑΘΟΣ. Οι γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο του παχέος εντέρου σχεδόν όσο και οι άνδρες. Η παρακολούθηση είναι η καλύτερη ευκαιρία να το διαγνώσετε έγκαιρα και να σώσετε τη ζωή σας.

Μύθος: Δεν θέλω να κάνω κολονοσκόπηση επειδή το υγρό καθαρισμού είναι δυσάρεστο στην κατάποση.

Αλήθεια: Τα καλά νέα είναι ότι πλέον χρησιμοποιούνται υγρά προετοιμασίας που είναι χαμηλότερου όγκου και πιο εύγευστα και έτσι καθίσταται η προετοιμασία ευκολότερη και πιο ευχάριστη.

Μύθος: Δεν θέλω να κάνω κολονοσκόπηση επειδή είναι ενοχλητική.

Αλήθεια: Η σκέψη για την κολονοσκόπηση μπορεί να είναι δυσάρεστη, αλλά μπορείτε να περιμένετε μια προσωπική σοβαρή αντιμετώπιση επιλέγοντας τον γαστρεντερολόγο σας και συζητώντας μαζί του εκτενώς. Η ομάδα φροντίδας σας στο ενδοσκοπικό τμήμα θα σας κάνει να νοιώσετε όσο πιο άνετα γίνεται. Όσον αφορά την ίδια την εξέταση αυτή γίνεται συχνά κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «γλυκού ύπνου» καταστολής με μέθη. Το 99% των ασθενών είναι άνετα κατά τη διάρκεια της εξέτασης... και οι περισσότεροι από αυτούς δεν το θυμούνται καν.

Δεν θα πρέπει να αμελείτε την υγεία σας λόγω της πανδημίας του Covid-19 ή να αποφεύγεται να αναζητάτε υγειονομική περίθαλψη αν τη χρειάζεστε. Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group σε όλα τα Νοσοκομεία του (ΥΓΕΙΑ, Metropolitan Hospital, ΜΗΤΕΡΑ, Metropolitan General, ΛΗΤΩ, Creta Interclinic) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των εργαζομένων και των ασθενών του.

