Θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου

Γράφει η Ευαγγελία Δ. Ραζή, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Γ΄ Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Η σύγχρονη θεραπεία του καρκίνου απαιτεί τη συνεργασία πολλών ιατρικών ειδικοτήτων. Ανάλογα με τη μορφή και το στάδιο της νόσου μπορεί να απαιτείται χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες ή συνδυασμοί θεραπειών και ανακουφιστική αγωγή. Στο δυτικό κόσμο, χάρη στην πρώιμη διάγνωση και τις θεραπείες, η θνητότητα από πολλές από τις συχνές μορφές καρκίνου έχει αρχίσει να μειώνεται, και ιδιαίτερα από καρκίνο του μαστού.

* Συστηματική θεραπεία: Στον όρο αυτόν περιλαμβάνονται όλες οι θεραπείες που γίνονται με φάρμακα ή άλλες ουσίες που κυκλοφορούν στον οργανισμό.

* Χημειοθεραπεία: Η χημειοθεραπεία είναι η θεραπεία με φάρμακα που στοχεύουν τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Η βασική διαφορά από τη χειρουργική και ακτινοθεραπευτική μέθοδο είναι ότι τα φάρμακα κυκλοφορούν μέσα στο αίμα και διοχετεύονται σε όλα τα μέρη του σώματος καταπολεμώντας τα καρκινικά κύτταρα που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την αρχική καρκινική εστία. Η χημειοθεραπεία μπορεί να αποτελείται από ένα μόνο φάρμακο ή από συνδυασμό διαφόρων φαρμάκων και μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλέβια ή από το στόμα με τη μορφή δισκίων. Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν πλέον τρόποι να ελεγχθούν ή ακόμα και να προληφθούν πολλές από τις παρενέργειες που συνδέονται με τη χημειοθεραπεία, επιτρέποντας στους ασθενείς να εργάζονται, να ταξιδεύουν και να συμμετέχουν σε όλες τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

* Ορμονοθεραπεία: Η ορμονοθεραπεία έχει ως στόχο να καταστείλει ή να εμποδίσει ορισμένες ορμόνες που προκαλούν αύξηση των καρκινικών κυττάρων, να φτάσουν στις εστίες της νόσου. Τα κύτταρα του καρκίνου του προστάτη και του μαστού διαθέτουν ορμονικούς υποδοχείς στην επιφάνειά τους με αποτέλεσμα οι ορμόνες που κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στο σώμα να δεσμεύονται από αυτούς τους υποδοχείς και να προκαλούν κυτταρική ανάπτυξη.

* Βιολογική θεραπεία και ανοσοθεραπεία: Η βιολογική θεραπεία χρησιμοποιεί μόρια που μιμούνται ουσίες που υπάρχουν φυσιολογικά στο ανθρώπινο σώμα (π.χ. αντισώματα) και στοχεύουν μόνο τα καρκινικά κύτταρα. Αυτού του είδους οι θεραπείες είναι πολύ αποτελεσματικές και λιγότερο τοξικές από τη χημειοθεραπεία. Η ανοσοθεραπεία διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς και το μαθαίνει να στοχεύει και να επιτίθεται σε καρκινικά κύτταρα. Αυτό επιτυγχάνεται με διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενή με αντικαρκινικά εμβόλια, τα οποία εκπαιδεύουν τον οργανισμό να αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα και να τα καταστρέφει ή και με άλλους πιο πρωτοποριακούς τρόπους.

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα έχει καταφέρει να νικήσει πολλές μορφές καρκίνου όταν διαγιγνώσκονται νωρίς, αλλά και να ελέγχει την πιο προχωρημένη νόσο κάνοντάς τη χρόνια. Έτσι αρκετοί ασθενείς ζουν με την ασθένειά τους για πολύ καιρό χωρίς να απειλείται η ζωή τους. Πολύ σπουδαίο βήμα είναι η εξατομίκευση της θεραπείας με βάση τα γονίδια του όγκου. Έτσι, σύντομα η θεραπεία που θα επιλέγεται για κάθε ασθενή θα είναι ‘’κομμένη και ραμμένη’’ στα μέτρα του συγκεκριμένου, δικού του όγκου.

