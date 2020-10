Αθλητικά

Super League: Όλα... μηδέν στο Λαμία - Παναιτωλικός

Όλα «μηδέν» στη Λαμία, πρώτος βαθμός για τους «κυανόλευκους».

Στο... μηδέν έμειναν η Λαμία και ο Παναιτωλικός στο παιχνίδι που έκλεισε την 5η αγωνιστική της Super League. Οι γηπεδούχοι, στην «πρώτη» του Μπάμπη Τεννέ στον πάγκο τους, πήραν τον πρώτο βαθμό τους στο πρωτάθλημα, αλλά παρέμειναν στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, ισόβαθμοι πλέον με την ΑΕΛ.

Το παιχνίδι ήταν πολύ σκληρό, με αρκετές αναγκαστικές αλλαγές λόγω τραυματισμών κι ελάχιστες φάσεις μπροστά από τις εστίες των δύο γκολκίπερ. Οι γηπεδούχοι ήταν λίγο πιο κινητικοί, είχαν 2-3 καλές στιγμές με τους Ρόμανιτς, Ντέλετιτς (καλύτερη φάση του αγώνα στο 38' το ανάποδο ψαλίδι του που πέρασε λίγο άουτ) και Μπεχαράνο, όμως η άμυνα του Παναιτωλικού ήταν πολύ καλά συγκροτημένη και δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα στο να κρατήσει το «μηδέν» στα μετόπισθεν.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η Λαμία έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω απευθείας αποβολής του Χατζηστραβού που πήγε άτσαλα με τις τάπες πάνω στον Ντίας.

Διαιτητής: Μανώλης Σκουλάς (Θεσσαλίας)

Κίτρινες: Ρόμανιτς, Ασίγκμπα, Σκόνδρας, Μπουλουλής, Μπιανκόνι - Λιάβας, Περέιρα, Βέργος

Κόκκινες: Χατζηστραβός (απευθείας)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Μπ. Τεννές): Επασί, Σκόνδρας (84' Χατζηστραβός), Βύντρα, Αντέτζο, Μπαχανάκ, Ασίγκμπα, Μπεχαράνο, Ντέλετιτς (84' Βασιλόγιαννης), Βασιλακάκης (41' Μπουλουλής), Ρόμανιτς, Καραμάνος (40' λ.τρ. Αραμπούλι, 75' λ.τρ. Μπιανκόνι).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Μ. Χάβος): Κνετ, Τζανακάκης (14' λ. τρ. Ντουάρτε), Καρασαλίδης, Λιάβας, Ντάλσιο, Κωνσταντόπουλος, Γιάκολις (70' Τσιγγάρας), Μάζουρεκ, Αριγίμπι (70' Μεντόσα), Περέιρα (59' Βέργος), Ντίας.