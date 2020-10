Κοινωνία

Χρυσή Αυγή - Λαγός: Αίτημα για άρση της ασυλίας του στο Ευρωκοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβεβαίωσε πως έχει λάβει αίτημα από τις ελληνικές Αρχές.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι οι ελληνικές Αρχές έστειλαν το αίτημα για άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή, Γιάννη Λαγού.

Ειδικότερα, ο Νταβίντ Σασόλι ανέφερε: «Έλαβα αίτημα από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την άρση βουλευτικής ασυλίας του Ιωάννη Λαγού με σκοπό να κινηθεί η ποινική διαδικασία. Σύμφωνα με τον κανονισμό, το θέμα παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου».

Αξίζει να σημειωθεί πως το αίτημα για άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή Ιωάννη Λαγού «αφορά σε άλλη υπόθεση» και όχι στη δίκη των μελών της Χρυσής Αυγής, όπως διευκρίνισαν πηγές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα, ο Γιάννης Λαγός απέστειλε δια του συνηγόρου του, Κώστα Πλεύρη, εξώδικο στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας από την κα Σακελλαροπούλου να του απαντήσει εάν ισχύει το τεκμήριο αθωότητός του ή δεν ισχύει. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως είχε ήδη προαναγγείλει από την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής.