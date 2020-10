Κοινωνία

Πληροφορίες για τροχαίο αναζητά η Αστυνομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκκληση της ΕΛΑΣ για πληροφορίες που αφορούν τροχαίο με μηχανή. Ο οδηγός έχει τραυματιστεί σοβαρά.

(φωτογραφία αρχείου)

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει έκκληση για πληροφορίες σχετικά με τροχαίο που έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας σήμερα. Το τροχαίο έγινε το μεσημέρι και ο οδηγός μίας μοτοσυκλέτας έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Την Δευτέρα 19.10.2020, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 02:50 - 03:00, στη συμβολή της Λ. Αλεξάνδρας με την οδό Μπουμπουλίνας (ρεύμα προς Πατησίων), περιοχής Δήμου Αθηναίων, δίκυκλη μοτοσικλέτα, χρώματος ερυθρού-γκρι, μάρκας JIANGSU LINHAI, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της.