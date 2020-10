Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Συνέχεια με τις αναστολές

Συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία με τις αγορεύσεις της υπεράσπισης. Πότε αναμένεται η απόφαση.

Η στάθμιση που θα κάνει το δικαστήριο για κάθε έναν από τους καταδικασθέντες σε πρόσκαιρες καθείρξεις για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με βάση την βαρύτητα των πράξεων και την αξιολόγηση εξατομικευμένων δεδομένων, είναι αυτή που θα δώσει την απάντηση για την έκτιση των ποινών. Η έδρα αναμένεται να ανέβει στις 11:00.

Η απάντηση του δικαστηρίου στο αν και ποιοι από τους 49 συγκατηγορουμένους του καταδικασμένου σε ισόβια και 14 έτη κάθειρξης Γιώργου Ρουπακιά θα τον ακολουθήσουν στην φυλακή, αναμένεται πιθανότατα την Τετάρτη -καθώς σήμερα συνεχίζονται οι αγορεύσεις της υπεράσπισης- και από αυτήν θα κριθούν οι διαδικασίες που θα δρομολογηθούν μετά την ανακοίνωσή της.

Η Πολιτική Αγωγή είναι απολύτως σαφής σε αυτό που ζητά: Να φυλακιστούν οι δράστες των δολοφονιών και σαφώς να φυλακιστούν όσοι καταδικάστηκαν ότι είχαν την διεύθυνση και τον έλεγχο μίας οργάνωσης που σκότωνε και τραυμάτιζε ανθρώπους. Οι συνήγοροι των θυμάτων τονίζουν πως δε νοείται καταδίκη για τόσο σοβαρά αδικήματα , που διαπράχθηκαν υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, η οποία να μην οδηγεί στην φυλακή τους υπαίτιους.

Η Εισαγγελέας Έδρας έδωσε χθες την δική της αξιολόγηση σε αυτόν τον προβληματισμό απαριθμώντας με βάση τις διατάξεις του νόμου τους λόγους για τους οποίους δεν απαιτείται να κρατηθούν οι καταδικασθέντες.

Κατά την κ. Οικονόμου όλοι οι λόγοι που προβλέπονται στο νόμο ώστε να χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση , βρίσκουν εφαρμογή και στους επτά καταδικασθέντες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και σε όλους τους υπόλοιπους 42 καταδικασθέντες -πλην του Ρουπακιά- για ένταξη και σε όλους όσοι καταδικάστηκαν επιπλέον και ως δράστες των ενεργειών της οργάνωσης . Κατά την εισαγγελέα όλοι οι καταδικασθέντες μπορούν να παραμείνουν ελεύθεροι μέχρι την έφεση με την επιβολή όρων.

Η εισαγγελική πρόταση προκάλεσε πολλά σχόλια και αντιδράσεις εντός και εκτός δικαστηρίου για πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων και νομικοί όπως ότι η κ. Οικονόμου εισηγήθηκε για όλους ταυτοχρόνως τους καταδικασθέντες. Επίσης της καταλογίζεται ότι υποβάθμισε την καταδίκη του αρχηγού της Χρυσής Αυγής το 1979 για βομβιστική επίθεση, με βόμβα με ωρολογιακό μηχανισμό, στον κινηματογράφο "Έλλη" , με 18 τραυματίες. Επίσης της ασκείται κριτική γιατί δεν ανέφερε πως ο ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός είχε παραβιάσει τον περιοριστικό όρο του κατ' οίκον περιορισμού, το 2015.

Η διαδικασία σήμερα θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί οπότε και θα συνεχιστούν οι δευτερολογίες των συνηγόρων υπεράσπισης που ξεκίνησαν χθες μετά την πρόταση της κ. Οικονόμου. Η υπεράσπιση στοιχίζεται πίσω από το σκεπτικό της Εισαγγελέως και διατείνεται πως δεν προκύπτει από πουθενά η ανάγκη κράτησης των εντολέων τους.

Μεταξύ των συνηγόρων που θα λάβουν τον λόγο θα είναι και συνήγοροι μελών της διευθυντικής ομάδας αλλά και άλλων καταδικασθέντων.