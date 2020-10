Κοινωνία

Ζέρβας στον ΑΝΤ1: Τα μισά κρούσματα είναι σε ηλικίες 16 με 29

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην πόλη και τα μέτρα που ελήθφησαν.