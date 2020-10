Κόσμος

Κορονοϊός: Η Ιρλανδία σε lockdown

Η διαφοροποίηση από την πρώτη φορά που η χώρα μπαίνει σε καραντίνα. Η Ιρλανδία, η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εφαρμόζει πλήρες lockdown.

Ολόκληρος ο πληθυσμός της Ιρλανδίας από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη θα τεθεί εκ νέου σε περιορισμό, για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, με την Ιρλανδία να γίνεται η πρώτη χώρα της ΕΕ που προχωρά εκ νέου σε ένα τέτοιο βήμα, ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ο πρωθυπουργός της Μίχαελ Μάρτιν.

Τα νέα μέτρα προβλέπουν το κλείσιμο των μη απαραίτητων καταστημάτων λιανικής, ο περιορισμός της λειτουργίας εστιατορίων και παμπ σε takeaway, με τους πολίτες να μην επιτρέπεται να ταξιδεύουν σε απόσταση άνω των πέντε χιλιομέτρων από την κατοικία τους.

Σε αντίθεση με το πρώτο lockdown, αυτή τη φορά τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά και θα επιτραπούν οι βασικές υπηρεσίες όπως στον κλάδο των κατασκευών, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μάρτιν, θέτοντας τη χώρα στο ύψιστο επίπεδο περιορισμών - επίπεδο 5 - για έξι εβδομάδες.

Η Ιρλανδία επέβαλε ένα από τα πιο μακρά σε διάρκεια lockdown στην Ευρώπη κατά την το πρώτο κύμα της πανδημίας και ενέτεινε τους περιορισμούς τις τελευταίες εβδομάδες καθώς ο αριθμός των λοιμώξεων αυξήθηκε ξανά.