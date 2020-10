Κοινωνία

Νεκρός σε φλεγόμενο διαμέρισμα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας από το φλεγόμενο διαμέρισμά του.

Ένας άνδρας 65 ετών, περίπου, ανασύρθηκε από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας στο υπνοδωμάτιο.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι έχει καταλήξει.

Τα αίτια της φωτιάς είναι υπό διερεύνηση.