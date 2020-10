Κοινωνία

Μπαλάσκας στον ΑΝΤ1: δεν έπρεπε να κρατηθεί ο 14χρονος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το ατύχημα των αστυνομικών κατά το επεισόδιο με πυροβολισμούς και την κράτηση του ανήλικου στη ΓΑΔΑ μίλησε ο συνδικαλιστής αστυνομικός.