Αλάσκα: Σεισμός 7,5 Ρίχτερ (βίντεο)

Η ανακοίνωση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών για τον ισχυρό σεισμό.

Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,5 βαθμών σημειώθηκε σε περιοχή νότια από τις Αλεούτιες Νήσους στην Αλάσκα χθες Δευτέρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), με αποτέλεσμα τα Κέντρα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ (TWC) να εκδώσουν έκτακτο δελτίο.

Τα Κέντρα εκτίμησαν ότι το τσουνάμι που προκάλεσε ο σεισμός αυτός, ο οποίος αρχικά εκτιμήθηκε ότι είχε ισχύ 7,4 βαθμών, ενδέχεται να πλήξει τις περιοχές Σαντ Πόιντ, Κολντ Μπέι και Κόντιακ της Αλάσκας.

Πρόκειται πάντως για μάλλον αραιοκατοικημένα εδάφη.